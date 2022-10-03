Sağlıklı yaşamın anahtarı güçlü bağışıklık! Stres hastalıklara zemin hazırlıyor





EGZAMAYA FAYDALI YAĞ!

Egzama, daha çok alerji ve stres sonucu ortaya çıkan deri hastalığı olarak biliniyor. Ciltte kızarıklığa ve kaşıntıya yol açıyor. Bu hastalıkla mücadelede doktor gözetiminde kullanılan kremlerin yanı sıra doğal yağlar da etkili oluyor. Uzmanlar, egzamayı yatıştıran doğal yağları şöyle sıralıyor:

LAVANTA YAĞI: Anti enlamatuar etki gösterir. Kaşıntıyı giderir. Kızarıklığı ve tahrişi önler.

BERGAMOT YAĞI: İltihabı azaltır. Cildi daha çabuk iyileştirir.

KEKİK YAĞI: Ağrı, şişme ve enfeksiyona karşı koruma sağlar.

SEDİR YAĞI: Kaşıntı ve iltihabı alır. BUHUR YAĞI: Şişkinliği kızarıklığı alır.

SARDUNYA YAĞI: Tahriş olmuş ciltteki şişlik ve ağrıyı azaltır.



BASENLERİ ERİTECEĞİZ

Bütün vücuda yayılan yağ hücreleri bazı bölgelerde daha fazla toplanıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara İsmailoğlu özellikle kadınların bel ve basen bölgelerindeki yağlardan şikayetçi olduğunu söylüyor. Bel bölgesindeki yağlanmadan kurtulmak için sık sık ara öğün yapılmasını öneriyor. Hamur işi ve karbonhidrat tüketimi yerine sodaayran- limon kürü veya yeşil çay-limonsoda kürü gibi kürlerin 10-15 günlük süreyle yapılmasını tavsiye ediyor. Baseni olan kadınların sucuk, salam, tuzlu peynir ve zeytin gibi tuz oranı yüksek şarküteri ürünlerinden uzak durmasını öneriyor.



KALBİ TAM 12'DEN VURUR

Kalp hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Cömert, kalbi vuran 12 faktörü şöyle sıralıyor: Erkeklerde 40 yaşın üzerinde olmak, kadınlarda menopoz döneminde olmak, ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunması, sigara kullanımı, alkol, yüksek tansiyon, iyi kolesterolün düşük, kötü kolesterolün yüksek olması, hareketsiz yaşam tarzı, diyabet hastalığı, obezite, stres ve düzensiz beslenme.



TURP GİBİ OLUN

Mide ağrısını hafifleten turp, doğal idrar söktürücüdür. Sindirim problemlerini bitirir ve hazımsızlığı önler. Toksinleri vücuttan atar ve kanı temizler.



DİŞLERE ROKA

A vitamni deposu roka, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Dişleri temizler. Göz sağlığını da korur. Kalbi güçlendirir.



İKİ GÖZÜM HAVUÇ

Salataları süsleyen havuç, kanı temizler. Diş ve diş etlerini güçlendirir. Anne sütünü artırır. Hafızayı korur. Gözlerdeki katarakt oluşumunu engeller.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN