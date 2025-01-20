SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Sağlıklı bir cildin şifresi kırmızı meyve ve sebzelerde!

Cilt Uzmanı Ahmet Akın, kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopenin, cildin kolajen üretimini artırarak, DNA hasarını önlediğini ve hücrelerin daha iyi çalışmasını sağladığını belirtiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Sağlıklı bir cildin şifresi kırmızı meyve ve sebzelerde!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Doğal besinler, hem sağlığı hem de cildi koruyor. Cilt Uzmanı Ahmet Akın, kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan likopenin, kolajen üretimini artırarak, hücrelerde DNA hasarını önlediğini ve hücrelerin daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

    Özellikle elma, portakal, vişne, çilek gibi kırmızı meyveler ve pancar, kırmızıbiber, havuç, kırmızı patates gibi kırmızı sebzelerin yaşlanmayı önlediğini belirtiyor. "Kırmızı meyvelerin içerdiği kolajen sayesinde cilt daha pürüzsüz ve sağlıklı olmaktadır. Güneşin zararlı UV ışınlarına, cilt yanıklarına ve yaşlanmaya karşı faydalı etkisi bulunur" bilgisini veriyor.

    Ayrıca kırmızı meyvelerin lifli içeriği sayesinde tok tuttuğunu ve kilo vermeye yardımcı olduğunu sözlerine ekliyor.

    53 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez hem formda kalmak hem de cildini beslemek için öğünlerinde kırmızıbiber tüketiyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatırılacak?
    Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
    Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en mirasçılarından
    Kanarya VAR’ım dedi! Adana Demirspor Fenerbahçe 0-4 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı
    Sinan Engin’e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı
    Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi
    ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes ve takas açıklaması: Bizim desteğimizle sağlandı
    Özgür Özel’in kırmızı kart mesajına AK Partili Ömer Çelik’ten tepki: Bir kere daha topu taca attın
    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu
    Vurgun çarkı CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu’nun Akrep çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz
    Metro ve kredi bahaneli konut ilanlarına Bakanlık İnceleme başlattı
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Ateşkes sonrası Gazze’de şükür secdesi! Minarelerde ezan sokaklarda tekbir... Yardım TIR’ları giriş yaptı