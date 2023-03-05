Sağlıklı besinlerden oluşan kahvaltı, baş ağrısı ve halsizliği önlüyor

Sağlıklı besinlerden oluşan bir kahvaltı, motivasyonu yükseltiyor. Stressiz ve gerginlikten uzak bir gün geçirmeye yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, kahvaltı yapılmadığında gün içerisinde yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşanabileceğini söylüyor. Poğaça, simit, börek gibi besinler yerine zeytin ve peynir çeşitleri, yumurta, doğal bal tüketilmesini öneriyor. "Kahvaltıda çay içmek isteniyorsa bu çok açık ve içine limon dilimi eklenmiş bir çay olmalı" diyor. Sabah kahvaltısının metabolizmayı hızlandırdığını belirten Dyt. Sehlikoğlu, şöyle devam ediyor: Sabahları kahvaltı yapmayan çocuklarda konsantrasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlar görülebiliyor. Bu nedenle çocuklara kahvaltı alışkanlığının kazandırılması gerekir.
HER ŞEYE MAYDANOZ
Salataları süsleyen maydanoz, sağlıklı bir hayatın da kapılarını aralıyor. İçerdiği mineraller sayesinde vücudu hastalıklardan koruyor, kemikleri güçlendiriyor. Faydaları sıralanıyor:
Vücudu toksinlerden temizler.
Göz sağlığını korur. Özellikle sarı nokta hastalığı riskini azaltır.
Böbrek taşlarını döker.
Düzenli tüketildiğinde meme, cilt ve prostat kanserine karşı korur.
Kan damarlarını temizler. Kalbi güçlendirir. Tansiyonu dengeler.
BİR BARDAK ŞIFA
Bir ısınan bir serinleyen hava, hastalıkları beraberinde getiriyor. Dyt. Duygu Özbay, bitki çaylarının sağladığı şifayı açıklıyor:
EKİNEZYA: Bağışıklığı güçlendirir. Gripten korur. Migren ağrısını keser
REZENE: İçerdiği antioksidanlar ile soğuk algınlığından korur.
ADAÇAYI: Özleri bağışıklık sistemini güçlendiricidir. Boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı önler. Alzheimer'a karşı korur.
ZENCEFİL: Öksürüğü keser. Mide bulantısını giderir.
IHLAMUR: Öksürüğe iyi gelir. Balla karıştırılması etkisini artırır.
PAPATYA: Antibakteriyel olarak bilinir. Burun tıkanıklığını bitirir.
TARÇIN: Enfeksiyonla savaşır. Boğaz ağrısını keser.