Sağlıklı besinlerden oluşan kahvaltı, baş ağrısı ve halsizliği önlüyor

Sağlıklı besinlerden oluşan bir kahvaltı, motivasyonu yükseltiyor. Stressiz ve gerginlikten uzak bir gün geçirmeye yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, kahvaltı yapılmadığında gün içerisinde yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşanabileceğini söylüyor. Poğaça, simit, börek gibi besinler yerine zeytin ve peynir çeşitleri, yumurta, doğal bal tüketilmesini öneriyor. "Kahvaltıda çay içmek isteniyorsa bu çok açık ve içine limon dilimi eklenmiş bir çay olmalı" diyor. Sabah kahvaltısının metabolizmayı hızlandırdığını belirten Dyt. Sehlikoğlu, şöyle devam ediyor: Sabahları kahvaltı yapmayan çocuklarda konsantrasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlar görülebiliyor. Bu nedenle çocuklara kahvaltı alışkanlığının kazandırılması gerekir.