Sağlık deposu karpuz

YAZ aylarında en sık tüketilen meyvelerden biri olan karpuz, cildi yeniliyor. Tokluk hissi vermesi sayesinde kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Kanser riskinin azaltılmasında rol oynuyor. Düzenli olarak tüketmek kan basıncını düzenliyor. Lifli yapısı ile sindirim sistemini destekliyor.

İLTİHABI AZALTIR

İçeriğindeki aminoasitler sayesinde vücuttaki iltihabın atılmasına katkıda bulunan karpuzun çekirdekleri de kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Betül Merd, karpuzun faydalarını anlatıyor: Günlük vitamin ve mineral ihtiyacının karşılanmasında etkilidir. Antioksidan özelliği olan likopen yüksek miktardadır. Vücudunuzun su ihtiyacını karşılamada destektir. Sindirim sistemini destekler. Kilo kontrolüne yardımcı bir besindir. İltihabı azaltmaya yardımcı olur. Cildi yeniler. Çekirdekleri besleyici olduğu kadar kolesterolü de düşürür.