Sağlığın anahtarı baharatlarda gizli

Baharatlar, mutfaklarda uzun yıllardır kullanılıyor. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, o mucize baharatları sıralıyor:



ZENCEFİL: Bakteri ve virüslerin vücuda girmesini engelleyerek hastalanma riskini azaltır. Kas ağrılarını azaltır. Kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller.

TARÇIN: Kan şekerini regüle ederek kan şekerini düzenler. Kanın pıhtılaşmasını engelleyerek dolaşımı düzeltir. Böylece kolesterol de kısmen dengelenmiş olur.



KEKİK: Kalp ritminin düzenlenmesini sağlar. Kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Diş eti problemlerinde de kullanılır.



ZERDEÇAL: Bağırsak çeperlerini temizler. Bağırsağın iyi çalışmasını sağlar. Safra taşını engeller. Kemikleri güçlendirir.



KARANFİL: Fazla tüketildiğinde ağrıları azaltır. Ayrıca N3-N6 yağ asitleri barındırır. Bu da beyni güçlendirir. Dikkat dağınıklığını engeller.



KİMYON: Cildi düzenleyerek akne, siyah nokta, sivilce ve kırışıklıklarının tedavisine yardımcıdır. İçerdiği demir sebebiyle demir eksikliğinde kullanılır. Ancak aşırı tüketimi karaciğer ve böbrekleri olumsuz etkiler.