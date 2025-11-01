PODCAST CANLI YAYIN

Sağlığın anahtarı baharatlarda gizli

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, bağışıklıktan kalp sağlığına kadar birçok fayda sunan zencefil, tarçın, kekik, zerdeçal, karanfil ve kimyonun mucize etkilerini anlattı.

Baharatlar, mutfaklarda uzun yıllardır kullanılıyor. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, o mucize baharatları sıralıyor:

ZENCEFİL: Bakteri ve virüslerin vücuda girmesini engelleyerek hastalanma riskini azaltır. Kas ağrılarını azaltır. Kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller.

TARÇIN: Kan şekerini regüle ederek kan şekerini düzenler. Kanın pıhtılaşmasını engelleyerek dolaşımı düzeltir. Böylece kolesterol de kısmen dengelenmiş olur.

KEKİK: Kalp ritminin düzenlenmesini sağlar. Kalp sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Diş eti problemlerinde de kullanılır.

ZERDEÇAL: Bağırsak çeperlerini temizler. Bağırsağın iyi çalışmasını sağlar. Safra taşını engeller. Kemikleri güçlendirir.

KARANFİL: Fazla tüketildiğinde ağrıları azaltır. Ayrıca N3-N6 yağ asitleri barındırır. Bu da beyni güçlendirir. Dikkat dağınıklığını engeller.

KİMYON: Cildi düzenleyerek akne, siyah nokta, sivilce ve kırışıklıklarının tedavisine yardımcıdır. İçerdiği demir sebebiyle demir eksikliğinde kullanılır. Ancak aşırı tüketimi karaciğer ve böbrekleri olumsuz etkiler.

