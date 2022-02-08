Sağlığımızın en büyük düşmanlarından biri olan sigarayı bırakma mümkün





BAĞIRSAK ALZHEİMER'I KILOYA DÖNER

Alzheimer hastalığı, hafızayı ve düşünme becerilerini ve basit işlevleri yerine getirmeyi zamanla yok eden dejeneratif ve ilerleyen bir hastalıktır. Son yıllarda 'ikinci beynimiz' olarak adlandırdığımız bağırsakların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olduğuna dair birçok çalışma bulunuyor. Şişmalığın en büyük sebeplerinin başında ise bağırsaklarınızın Alzheimer olması geliyor. Dr. Fevzi Özgönül, önerilerde bulunuyor: Zeytinyağlılar, kurubaklagiller, çorbalar, et yemekleri, salatalar gibi sağlıklı seçeneklerden olan bütün yemeklerden yiyin.