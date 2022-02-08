Sağlığımızın en büyük düşmanlarından biri olan sigarayı bırakma mümkün

Psikolog Başak Mutlu, sigarayı bırakmak için tarih belirlemenin önemli olduğunu söylüyor. Mutlu, "Bir tarih belirlenmesi, kişilerin sigarayı bırakacakları sürece kendilerini hazırlamasında yardımcı olacaktır. Belirlenen tarihin ise mümkün olduğunca yakın ve stressiz bir dönem olmasına dikkat edilmelidir. Sigarayı hatırlatacak şeylerden uzak durun. Meselâ kahveyle birlikte sigara içen birinin, sigarayı bırakma döneminde kahve tüketimini azaltmasını ya da kesmesini öneriyoruz" diye konuşuyor.
BAĞIRSAK ALZHEİMER'I KILOYA DÖNER
Alzheimer hastalığı, hafızayı ve düşünme becerilerini ve basit işlevleri yerine getirmeyi zamanla yok eden dejeneratif ve ilerleyen bir hastalıktır. Son yıllarda 'ikinci beynimiz' olarak adlandırdığımız bağırsakların Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilgili olduğuna dair birçok çalışma bulunuyor. Şişmalığın en büyük sebeplerinin başında ise bağırsaklarınızın Alzheimer olması geliyor. Dr. Fevzi Özgönül, önerilerde bulunuyor: Zeytinyağlılar, kurubaklagiller, çorbalar, et yemekleri, salatalar gibi sağlıklı seçeneklerden olan bütün yemeklerden yiyin.
SIRRI YUMURTA
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi yumurta, tok tutar. Kötü kolesterolü düşürür. Katarakt hastalığına yakalanma riskini azaltır. Başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir. Akıyla cildi güzelleştirir. Gözenekleri sıkılaştırır.
KANSIZLIĞA BULGUR
İçerdiği protein ile bulgur, diyabetten korur. Hazımsızlığı bitirir. Dokuları güçlendirir. Cildi ve saçı besler. Uzun süreli tokluk hissi sağlar.
KESKİN GÖZLERE TERE
Lezzetiyle ağızları tatlandıran tere, adet düzensizliğini engeller. Saçların dökülmesini azaltır. İçerdiği A vitaminiyle gözleri güçlendirir. Katarakt riskini düşürür.
ÖKSÜRÜĞE VANİLYA
Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur.