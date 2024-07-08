PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Safrayı çağrıştırıyor

Aniden ortaya çıkan karın ağrısı, pek çok hastalığın belirtisi olabiliyor. Prof. Dr. İrfan Koruk “Özellikle safra kesesi ve pankreas hastalıkları karın ağrısı, kusma ve kaşıntı ile kendini belli ediyor“ diyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 07:01
Safrayı çağrıştırıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vücudun dengesini bozan tüm hastalıklar basit nedenlerle kendini ele veriyor. Karın ağrısı da bu belirtilerin başında geliyor. Daha önceden var olmayan, yeni ortaya çıkan veya var olup da karakteri değişen karın ağrılarının nedeni pankreas ve safra kesesi çıkabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koruk konuyla ilgili şu bilgileri veriyor:

Safra yolu hastalıklarının en önemli belirtisi, sarılık, karın ağrısı, kaşıntı ve yüksek ateştir. Aynı zamanda idrar renginde koyulaşmadır. Bu bulgular ise safra akışında bir sorun olabileceğini düşündürür. Ani başlayan şiddetli karın ağrısı, beraberinde bulantı, kusma ve ateş olması akut pankreatit işaretçisi olabilir.

KİLO KAYBI ÖNEMLİ
Kronik karın ağrıları, kilo kaybı, iştahsızlık, kimi zaman sırt ağrıları pankreas tümörlerinin belirtisi olabilir. Belirli bir şikayeti olmayan kişilerde yapılan rutin taramalar sırasında da bu bölge hastalıkları için şüphe uyandıracak bulgular tespit edilebilmektedir. . İşte böyle durumlarda ileri tetkik ve tedavi yöntemi olarak EUS ve ERCP devreye girerek tanıyı hızlandırmaktadır. Çoğunlukla da aynı seansta tedaviyi de uygulamaktayız.

GÖRÜNTÜLEME
Hastaların şikayetlerine yönelik olarak yapılan muayene ve basit tetkiklerle eğer safra sistemi veya pankreas hastalıklarından şüpheleniyorsa ikinci planda gerekli olan diğer görüntüleme ve tetkikler de yapıldıktan sonra tedavi kararı hastayla birlikte verilir. EUS, yapılacak hastalarda incelemeyi planladığımız organa yönelik hedef belirlenir ve bu bölge incelemesi yapılır. Örneğin pankreasta şüpheli kitlesi olan bir hastada hedef pankreas incelemesidir. Bu organın mide ve on iki parmak bağırsağı komşuluğu kullanılarak bu bölgeden, çok yakından ve detaylı olarak, pankreas görüntülenir. Bu bilgiler ışığında sonraki tedavi yöntemlerine karar verilir.

ÇAMUR TAŞ KİTLE...
Pankreasta kitle tespit edilen hastalarda bu kitlenin iyi ya da kötü huylu bir tümör olduğunun ayırt edilmesi amacı için iğneli biyopsi yapılır. Safra yollarında bir problem düşünülen hastada hedef organ safra yollarıdır ve inceleme o bölgeye yoğunlaşır. Bu incelemeyle; safra yollarının çap ve yapıları normal mi, genişleme veya darlıklar var mı, safra yolu içerisinde yer kaplayan taş, çamur, kitle var mı, karaciğer içi safra yolları düzenli mi tespiti ile tanı konulur. Bunun için de ERCP adlı bir teknik uygulanır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A uzaya fırlatıldı! Başkan Erdoğan’dan video mesaj
Dijital Mecralar Komisyonu’nun TBMM’nin tatili ve aravermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de
107 bin işçi aranıyor! En çok ne aranıyor? İşte istihdamın yıldızları...
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
TÜİK açıkladı! Getiri şampiyonu borsa: Yatırım araçlarının reel getirileri belli oldu
Emekliye ek zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem’den flaş açıklama
PKK’ya teröristan yok! IKBY İçişleri Bakanı Reber Ahmed: Terör örgütü PKK topraklardan çıkmalıdır
Fenerbahçe’de Jose Mourinho transferi bitirdi! Yıldız futbolcu eşyalarını toplayıp veda etti
Uzaydaki bağımsızlığımızı yakından tanıyalım! İşte 10 madde Türksat 6A yerli ve milli ilk haberleşme uydumuz
Başıboş sokak köpeği sorunu kökten çözülecek! AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu duyurdu: Raporlar Başkan Erdoğan’a sunuldu
MYK sonrası önemli açıklamalar| AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten flaş emekli aylığı sözleri
İtalyan medyası transferi duyurdu! Ferdi Kadıoğlu’na karşılık 28 milyon euroluk yıldızı önerecekler
Başkan Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile anlaşma imzaladı!
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Zelenskiy’den BMGK’ya olağanüstü toplantı çağrısı
SON DAKİKA