Safrayı çağrıştırıyor

Vücudun dengesini bozan tüm hastalıklar basit nedenlerle kendini ele veriyor. Karın ağrısı da bu belirtilerin başında geliyor. Daha önceden var olmayan, yeni ortaya çıkan veya var olup da karakteri değişen karın ağrılarının nedeni pankreas ve safra kesesi çıkabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Koruk konuyla ilgili şu bilgileri veriyor:

Safra yolu hastalıklarının en önemli belirtisi, sarılık, karın ağrısı, kaşıntı ve yüksek ateştir. Aynı zamanda idrar renginde koyulaşmadır. Bu bulgular ise safra akışında bir sorun olabileceğini düşündürür. Ani başlayan şiddetli karın ağrısı, beraberinde bulantı, kusma ve ateş olması akut pankreatit işaretçisi olabilir.

KİLO KAYBI ÖNEMLİ

Kronik karın ağrıları, kilo kaybı, iştahsızlık, kimi zaman sırt ağrıları pankreas tümörlerinin belirtisi olabilir. Belirli bir şikayeti olmayan kişilerde yapılan rutin taramalar sırasında da bu bölge hastalıkları için şüphe uyandıracak bulgular tespit edilebilmektedir. . İşte böyle durumlarda ileri tetkik ve tedavi yöntemi olarak EUS ve ERCP devreye girerek tanıyı hızlandırmaktadır. Çoğunlukla da aynı seansta tedaviyi de uygulamaktayız.

GÖRÜNTÜLEME

Hastaların şikayetlerine yönelik olarak yapılan muayene ve basit tetkiklerle eğer safra sistemi veya pankreas hastalıklarından şüpheleniyorsa ikinci planda gerekli olan diğer görüntüleme ve tetkikler de yapıldıktan sonra tedavi kararı hastayla birlikte verilir. EUS, yapılacak hastalarda incelemeyi planladığımız organa yönelik hedef belirlenir ve bu bölge incelemesi yapılır. Örneğin pankreasta şüpheli kitlesi olan bir hastada hedef pankreas incelemesidir. Bu organın mide ve on iki parmak bağırsağı komşuluğu kullanılarak bu bölgeden, çok yakından ve detaylı olarak, pankreas görüntülenir. Bu bilgiler ışığında sonraki tedavi yöntemlerine karar verilir.

ÇAMUR TAŞ KİTLE...

Pankreasta kitle tespit edilen hastalarda bu kitlenin iyi ya da kötü huylu bir tümör olduğunun ayırt edilmesi amacı için iğneli biyopsi yapılır. Safra yollarında bir problem düşünülen hastada hedef organ safra yollarıdır ve inceleme o bölgeye yoğunlaşır. Bu incelemeyle; safra yollarının çap ve yapıları normal mi, genişleme veya darlıklar var mı, safra yolu içerisinde yer kaplayan taş, çamur, kitle var mı, karaciğer içi safra yolları düzenli mi tespiti ile tanı konulur. Bunun için de ERCP adlı bir teknik uygulanır.