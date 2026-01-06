Saç dökülmesinde kadın-erkek farkı ortaya çıktı!

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Okan, bu problemin birden fazla nedeninin olabildiğini söylüyor. Erkek tipi saç dökülme ile kadın tipi saç dökülmeler arasında farklılıklar olduğunu belirten Okan, "Kadınlarda yaşanan saç dökülmeleri ile ilgili ilk olarak hormonal bozukluk olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Erkeklerde erkeklik hormonu, böbrek üstü bezi hormonu, tiroid hormonu, süt hormonu ile ilgili araştırmalar yapılması gerekiyor" diyor. Kadınlarda savçın tüm alanında açılma olarak görüldüğünü, erkeklerde ise alından başlayıp iki yanda olduğunu ve saçın üst kısmında seyrelmeyle belirginleştiğini belirtiyor.

FASULYE VE YOĞURT TÜKETİN

Genetiğin olduğu kadar stresin de dökülmede etkili olduğunvu söyleyen uzmanlar, saçları güçlendirmek için PRP ve mezoterapiyi öneriyor. Saçları koruyan besinleri ise şöyle açıklıyor: Fasulye, yoğurt, tavuk, hindi ve yumurta.

