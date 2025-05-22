Rus ailenin umudu Türkiye oldu: 13 yaşındaki Iunuz’a beyin pili takıldı

Rusya'da yaşayan Khavazh Teboev ve Lema Katıeva çifti, çocukları Iunuz Amın Teboev'in (13) distoni hastalığına yıllarca çare aradı. İki defa baklofen pompası ameliyatı geçirmesine rağmen şiddetli kasılmaları devam eden çocuktan ümidi kesen doktorlar, "Yapacak bir şey yok" deyince aile şok yaşadı.

Teboev ailesi, son olarak çareyi Türkiye'de aradı. İstanbul'da bir özel hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kılıç, çocuğa beyin pili takılmasına karar verdi. Teboev, beyin pili ameliyatı geçirdi. Çok daha iyi duruma gelen çocuğun tedavisinin 6 ay boyunca gelişme kaydedeceğini açıkladı.