Rosie Huntington-Whiteley açıkladı! Kusursuz cilt ve zinde yaşamın sırrı günde 8 bardak su

SU, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Araştırmalar daha zinde bir hayat için günde 8 bardak su içilmesini öneriyor. Eklem sağlığını koruyan su, cildi de besliyor. Kırışıklıkları azaltıyor. Tokluk hissini artırarak kilo vermeye yardımcı oluyor. İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley de kusursuz cildinin sırrının su olduğunu açıklıyor. "Günde 8 bardak su içiyorum" diyor.

