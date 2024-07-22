Ritim bozukluğu felç eder

Kalpteki ritim bozuklukları ihmale gelmiyor. Bu şikayetlerin yol açtığı tehlikelere dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil Tanrıverdi herkesi uyarıyor. Tiroit fonksiyon bozukluğu ve kansızlık gibi hastalıkların da ritim bozukluğuna yol açtığını söyleyen Dr. Tanrıverdi, şöyle devam ediyor: Kalpteki ritim sayısının düzensiz bir şekilde atması ise ciddi bir durumdur. Sürekli devam ediyorsa, kalpte pıhtı oluşup beynin pıhtı atıp felç kalma riski vardır. Hastalara önerilerimiz bu şikayetleri varsa bir uzmana başvurmasıdır.

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