Ritim bozukluğu demans yapıyor

İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nden bir ekip, 5 milyondan fazla kişiye ilişkin verileri inceledi. Bunlar arasında felç öyküsü olmayan, algılanan felç riski düşük olan ve kan sulandırıcı reçetesi olmayan 36.340 kalp ritim bozukluğu rahatsızlığı AF (Atriyal Fibrilasyon) hastası tespit edildi. Katılımcılar felç, vasküler demans veya ölüm risklerini değerlendirmek için ortalama 5 yıl boyunca izlendi. Verileri, AF'si olmayan 117.000 sağlıklı insandan elde edilen bilgilerle karşılaştırıldı. AF hastalarının yaklaşık yüzde 3.8'i felç geçirirken, sağlıklı insanlarda bu oran yüzde 1.5 oldu. Bu duruma sahip kişilerde, beyindeki dolaşım sorunlarıyla bağlantılı bir hastalık türü olan vasküler demans gelişme ihtimali yüzde 68 arttı.

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