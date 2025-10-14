PODCAST CANLI YAYIN

Riskli gebelikte riski azaltın: Uzmanından bebeğin sağlığı için 6 etkili önlem

Türkiye’de son yıllarda 35 yaş ve üzeri doğum yaygınlaşıyor. Anne olma yaşı ötelenirken riskler de artıyor. Prof. Dr. Resul Arısoy, riskli gebelikte anne ve bebeğin sağlığı için 6 etkili önlemi sıralıyor.

Giriş Tarihi:
Riskli gebelikte riski azaltın: Uzmanından bebeğin sağlığı için 6 etkili önlem

Ülkemizde son yıllarda, kadınların eğitim düzeyinin yükselmesi, kariyer planlamaları, ekonomik gerekçeler ve evlilik yaşının ötelenmesi gibi etkenler, 35 yaş üzeri gebelik oranlarının belirgin şekilde artmasına yol açıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Riskli Gebelik (Perinatoloji) Uzmanı Prof. Dr. Resul Arısoy, "İleri yaş gebelikleri günümüzde giderek artan bir gerçekliktir ve erken doğumdan gebelik zehirlenmesine hatta bebeğin kaybına dek çeşitli riskler içerebildiğinden dolayı multidisipliner yaklaşım ile takip edilmelidir. Gebelik öncesinden başlayan multidisipliner bir yaklaşım, düzenli ve sık takip ile uygun doğum planlaması olumsuz sonuçların önemli ölçüde azaltılmasına önemli katkılar sağlar" diyor. Arısoy, riskli gebelikte anne ve bebeğin sağlığı için alınması gereken 6 etkili önlemi anlatıyor:

YAŞAM TARZINI İYİLEŞTİRMEK: Sağlıklı beslenme, ideal kilo kontrolü ve egzersiz, gestasyonel diyabet (gebelik şekeri) ve hipertansiyon riskini azaltır. Sigara, alkol, kimyasallar, toksik maddeler ve düşüğe, erken doğuma ya da ölü doğuma yol açabilen bazı ilaçlardan (teratojen ilaçlar) uzak durulması, sağlıklı doğum için son derece önem taşımaktadır.

GEBELİK ÖNCESİ SAĞLIK TARAMASI YAPTIRMAK: İleri yaşta planlanan gebeliklerde, gebelik öncesi sağlık taraması yaptırmak kritik öneme sahiptir. Kronik hastalıkların kontrol altında tutulması, genetik danışmanlık alınması, doktor önerisiyle folik asit ve gerekli takviyelerin kullanılması gebelik sonuçlarını olumlu etkilemektedir.

DÜZENLİ TAKİP: Gebeliğin muayenesinde rutin testlere, ihtiyaç olursa ileri testler ve taramalar eklenebilir. Perinatoloji kliniklerinde, gebeliğin ilk 11-14 hafta fetal anatomi ve Doppler muayenesi en önemli muayene olup, tüm gebeler bu muayeneyi mutlaka yaptırmalıdır. Bu dönemde bebekteki bazı organ anomalileri tanınabilmektedir.

GENETİK TARAMA VE TANI TESTLERİ YAPTIRMAK: 35 yaş üzeri gebeliklerde kromozomal anomaliler açısından tarama testleri (Kombine test (ikili test) / üçlü-dörtlü test, NIPT (anne kanında fetal hücre-DNA testi) ve gerektiğinde invaziv tanı yöntemleri (koryonvillüs örneklemesi, amniyosentez,) uygulanmalıdır. Bu yaklaşım, erken tanı ve doğru gebelik yönetimini mümkün kılar.

KRONİK HASTALIKLARIN TAKİBİ: Hipertansiyon, diyabet ve tiroid bozuklukları gibi kronik hastalıkların gebelik öncesi ve gebelik sırasında kontrolü, komplikasyonların önlenmesinde temel bir basamaktır. Kronik hastalıkların eşlik ettiği gebelerin takip ve doğumları özellikli olup, Perinatoloji kliniklerinde multidisipliner tıp içerisinde takip edilmeleri ve yönetilmeleri önerilmektedir.

DOĞUMUN MULTİDİSİPLİNER MERKEZDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ: Riskli gebeliklerin, yenidoğan yoğun bakım olanaklarının bulunduğu merkezlerde, deneyimli ekip eşliğinde gerçekleştirilmesi önerilir. Yine merkezde erişkin yoğun bakım ve ilgili uzmanlıkların olması gebelik sonuçlarını iyileştirmektedir. Bu uygulamalar anne ve bebek komplikasyon ve ölümlerini azaltır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mısır'da Gazze için Niyet Belgesi imzalandı | Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü ve teşekkür
Havada diplomasi! Başkan Erdoğan'ın uçağı Mısır'da pisti pas geçti | Türkiye'den ABD'ye Netanyahu uyarısı
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'dan Mısır'da Gazze diplomasisi!
Trump'a İsrail Parlamentosu'nda Gazze protestosu! Vekiller "Filistin'i tanı" pankartı açtı Knesset karıştı
İddianameye TAKVİM ulaştı! Cengiz Çallı'nın 18 yıllık maaşına denk bono! Rezan Epözdemir'in savunmaları tek tek çöktü
Emekliye %13.08 kök zam hesabı: En düşük SSK BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 oran masada! Taban aylık 19 bin TL'yi aşacak
Gazze Zirvesi'nde güldüren diyalog! Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı: Macron da dahil oldu | İtalyan basınında gündem oldu
Boykot ve geri çekilme | Gazze zirvesinde Masadan kaldıran diplomatik baskı! Başkan birkaç tur attı katil Bibi Tel Aviv'de kaldı: Siyonistler'den Mısır itirafı
Gazze'de tarihi kavuşma coşkulu karşılama! Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı
CHP yandaşı Emrah Gülsunar tutuklandı! Darbe çağrısı ilk değil: FETÖ ihanetinde sokak çağrısı yaptığı ortaya çıktı
Suriye Cumhurbaşkanı CBC News'e konuştu: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli!
CANLI ANLATIM | Gazze'de esir takası! Hamas 20 rehineyi teslim etti: Filistinli tutsaklar özgürlüğüne kavuştu
ABD Başkanı Donald Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü: "Gazze'de ateşkes için çok yardımcı oldu"
Montella'dan sürpriz! Gürcistan maçı 11'ini belirledi
14 yaş altına sosyal medya yasağı dünyanın gündeminde! Yapay zekada kafalar karışık
Takas sırasında provokasyon! İsrail ordusu mahkumları bekleyen Filistinlilere saldırdı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kararının arka planı ortaya çıktı!
Gözleri Karadeniz'e 3 yeni oyuncu fişek etkisi yaratacak! Hikayede fırtına başlıyor
Kutup girdabı gibi soğuklar kapıda! Meteoroloji'den kar ve sağanak için 9 ile sarı kod: Her yer don tutacak! Niğde, Sivas...