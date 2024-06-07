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Regl ağrısına 5 çözüm

Uzm. Dr. Kağan Açıkgözoğlu, regl ağrısını azaltacak önerilerde bulunuyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Haziran 2024 Güncelleme 08 Haziran 2024, 07:01
Regl ağrısına 5 çözüm

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Kadınların üreme sisteminin bir parçası olan regl döngüsü, bazı insanlar için sancılı ve ızdıraplı olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Kağan Açıkgözoğlu, "Normal adet döngüsüne bağlı ağrı çekiyorsanız yaşam tarzı ve beslenme düzeninde yapılacak bazı değişikliklerle bu süreci daha rahat atlatabilirsiniz" diyor. Regl ağrısını azaltacak 5 doğal öneride bulunuyor:

1- Zencefil, ahududu, papatya, rezene, ıhlamur ve tarçın regl ağrısına iyi gelebilir.
2- Yaklaşık 20 dakikalık bir alt karın masajının adet ağrılarını en aza indirmede yararlıdır.
3- Karın bölgesinin alt kısmına sıcak su torbası uygulayarak ağrının hafifletilmesi sağlanabilir.
4- Bol su tüketimi ve ağır olmayan egzersizlere devam edilmeli.
5- Magnezyum elektrolit dengesine katkı sağlar ve adet kramplarını hafifletir.

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