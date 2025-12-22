Reflüde kırmızı alarm! Bitkisel beslenme önemli

Mide hastalıkları, yanlış beslenme sonucu sık görülüyor. Reflü hastalığı ise hayatı kabusa çeviriyor. Bu hastalığın şikayetlerini azaltmak için bitkisel ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Hazmı zor olan kırmızı et yerine fasulye ve mercimek gibi bitkisel protein kaynaklarının tüketilmesi öneriliyor. Muz, elma, armut, çilek ve kavun gibi meyveler, hastaların yardımına koşuyor.

