Reflü kanseri çağırır

beslenme alışkanlıkları, ilk olarak sindirim sistemini olumsuz etkiliyor! Günümüzde en sık görülen mide hastalıklarının başında ise reflü geliyor! Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Kocaman, kronik bir hastalık olan hatta tedavi edilmesine rağmen tekrarlayan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...Reflü, mide içeriğindeki asidik özellikteki sıvının yemek borusuna kaçması sonucu ortaya çıkıyor. Hastalar daha çok şikayetlerine 'ağzıma acı su geliyor' diyerek anlatıyor! Ayrıca bazı hastalarda kulak burun boğaz ve solunum sistemleriyle ilgili ses kısıklığı, kronik farenjit, astım, zatürre gibi rahatsızlıklar da görülüyor.Reflü hastalığının önlenmesinde doğru beslenme önem taşıyor. Şikayetleri artıran yiyeceklerden sakınılması ve bu amaçla çikolata ve yağlı yiyecekler sınırlandırılması gerekiyor. Turunçgiller (portakal, mandalina, greyfurt ve limon) ve baharatların tüketilmemesi öneriliyor. Bunun dışında kahve ve çay tüketimi de bazı kişilerde reflüyü tetikleyiyor.Hastalarda öğüste yanma ya da ağza acı su gelmesi gibi şikayetlerin haftada bir veya daha sık olması tanı için yeterli oluyor. Prof. Dr. Kocaman, "Bu şikayet- lerin asit baskılayıcı tedaviye cevap vermiş olması durumunda daha ileri incelemeye gerek yoktur" diyor.hastalığı bazı hastalarda uzun süreli asit maruziyetine ve yemek borusu kanserine yol açıyor. Reflü ilaçlarla tedavi edilse bile hastaların yüzde 80'inde tekrarlıyor! Tedavide şikayetlerin kontrol altına alınması, yemek borusu hasarının iyileştirilmesi ve uzun vadede ortaya çıkabilecek komplikasyonların engellenmesi amaçlanıyor