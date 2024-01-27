Reflü hayatı kabusa çeviriyor! İşte o 7 öneri

Yanlış beslenme tarzı, sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. Sık görülen mide hastalıklarından reflü, hayatı kabusa çeviriyor. Dyt. Hasan Fatih Akgöz, göğüs kafesinin ön bölgesinde yanma, yutma zorluğu ve öksürüğe yol açan bu hastalığa karşı baharatlı yiyeceklerden uzak durmayı öneriyor. Önerilerini sıralıyor:

- Yemek borusunu tahriş edebilecek; baharatlar, domates, soğan, sarımsak, turşu gibi besinler ile asitli ve karbonatlı içeceklerin tüketimi minimal seviyede olmalıdır.

- Öğünler hızlı tüketilmemeli, çok sıcak ya da çok soğuk besinlerden kaçınılmayı.





ISIRGANLA IŞILDASIN SAÇLAR

Doğal bitkiler, saçların güçlenmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, evde hazırlanacak saç maskesini şöyle açıklıyor:

Dört sap ısırgan otu ve lavantayı kaynatın. İçene 2 tatlı kaşığı badem yağı ve argan yağını ekleyin. Hepsini karıştırdıktan sonra bir fısfıslı şişeye koyup saçınıza sıkın. 20 dakika bekletip yıkayın.



KEMİKLER İÇİN GÜÇLÜ BİR ADIM

Osteoporoz, yani kemik erimesi ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, korunmanın sırrını paylaşıyor: D vitamini kullanmak, güneşlenmek ve kemiği güçlendirici egzersizleri uygulamaktan geçer. Yarım saatlik tempolu yürüyüş tavsiye edilir.

GRİBİN İLACI NAR

Antioksidan deposu nar, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Grip ve üst solunum yolu şikayetlerini azaltır. Yaşlılığa bağlı gelişen kas ağrılarını hafifletir.



ALZHEİMER'A BİR ELMA

A, B ve C vitaminlerinden zengin elma, hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır. Her gün 1 tane elma yemek, akciğer kanseri riskini azaltır.



ŞİFA NİYETİNE SARIMSAK

Doğal antibiyotik etkisi gösteren sarımsak, vücuttaki enfeksiyonları temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalbi korur. Tansiyonu dengeler.

Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

NANEYLE GÖZLER KESKİN

Hoş kokusuyla herkesin sevdiği nane, bağışıklığı güçlendirir. Mide bulantısını hafifletir. Hafızayı destekler. Göz hastalıklarına karşı koruma sağlar. Şişkinlik ve hazımsızlığı bitirir.