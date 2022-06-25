Rahim ağzı kanseri sinsi sinsi ilerliyor! Uzmanlar alınması gereken tedbirleri tek tek açıkladı





ERKEKLER DİKKAT

Her yıl 500 bin kadına rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Çoğu kadın, hayatının bir döneminde karşılaştığı HPV virüsünü kendi vücut savunma sisteminin yardımıyla yeniyor. Bazı HPV virüsleri ise bu savunma sisteminden güçlü çıkıyor ve rahim ağzı kanserine neden oluyor. Erkeklerde ise ağız, yutak, anüs ve penis kanseri ile genital bölgede siğillere neden oluyor.