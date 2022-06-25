Rahim ağzı kanseri sinsi sinsi ilerliyor! Uzmanlar alınması gereken tedbirleri tek tek açıkladı

Kanser, sağlığı tehdit ediyor. En sık görülen türlerinden rahim ağzı kanseri ise kadınların kabusu oluyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Şal, cinsel yolla bulaşan Human Papiloma Virüsü'nün (HPV) bu kansere yol açtığını belirtiyor. HPV aşılarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.
ERKEKLER DİKKAT
Her yıl 500 bin kadına rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Çoğu kadın, hayatının bir döneminde karşılaştığı HPV virüsünü kendi vücut savunma sisteminin yardımıyla yeniyor. Bazı HPV virüsleri ise bu savunma sisteminden güçlü çıkıyor ve rahim ağzı kanserine neden oluyor. Erkeklerde ise ağız, yutak, anüs ve penis kanseri ile genital bölgede siğillere neden oluyor.
HPV AŞISI ŞART
Rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşıları tüm dünyada 15 yıldır kullanılıyor. İlk çıktıklarında 2'li ve 4'lü yani en sık görülen HPV türlerinin 9'lu türleri de bulunuyor. Ülkemizde şu an 4'lü aşı kullanılıyor. Aşı, 9-15 yaş arasındaki kadınlara ve erkeklere öneriliyor. Aşının genelde bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak yaş arttıkça aşının koruyucu etkinliği de azalıyor. Aşı öncesinde HPV'nin varlığı veya yokluğu önem taşımıyor. HPV pozitif olan kişiler de aşı olabiliyor.