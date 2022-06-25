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    Rahim ağzı kanseri sinsi sinsi ilerliyor! Uzmanlar alınması gereken tedbirleri tek tek açıkladı

    Rahim ağzı kanseri, sinsi ilerliyor! Hastalığa neden olan virüsten korunmada HPV aşısı etkili oluyor. Uzmanlar alınması gereken tedbirleri açıklıyor...

    Kadınların kabusu rahim ağzı kanseri

    Kanser, sağlığı tehdit ediyor. En sık görülen türlerinden rahim ağzı kanseri ise kadınların kabusu oluyor. Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veysel Şal, cinsel yolla bulaşan Human Papiloma Virüsü'nün (HPV) bu kansere yol açtığını belirtiyor. HPV aşılarıyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.



    ERKEKLER DİKKAT
    Her yıl 500 bin kadına rahim ağzı kanserine yakalanıyor. Çoğu kadın, hayatının bir döneminde karşılaştığı HPV virüsünü kendi vücut savunma sisteminin yardımıyla yeniyor. Bazı HPV virüsleri ise bu savunma sisteminden güçlü çıkıyor ve rahim ağzı kanserine neden oluyor. Erkeklerde ise ağız, yutak, anüs ve penis kanseri ile genital bölgede siğillere neden oluyor.



    HPV AŞISI ŞART
    Rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşıları tüm dünyada 15 yıldır kullanılıyor. İlk çıktıklarında 2'li ve 4'lü yani en sık görülen HPV türlerinin 9'lu türleri de bulunuyor. Ülkemizde şu an 4'lü aşı kullanılıyor. Aşı, 9-15 yaş arasındaki kadınlara ve erkeklere öneriliyor. Aşının genelde bir yaş sınırı bulunmuyor. Ancak yaş arttıkça aşının koruyucu etkinliği de azalıyor. Aşı öncesinde HPV'nin varlığı veya yokluğu önem taşımıyor. HPV pozitif olan kişiler de aşı olabiliyor.



        BU ÖNERİLERE DİKKAT
        Doktor kontrollerini ihmal etmeyin.
        Düzenli smear testlerinizi yaptırın.
        HPV aşılarını doktor kontrolünde yaptırın.
        Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklara karşı tedbirli olun.
        Sigaradan uzak durun.
        Bağışıklık sisteminizi güçlendirin.
        Sağlıklı beslenin.
        Obeziteye karşı önlem alın.

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        Haberler Sağlık Rahim ağzı kanseri sinsi sinsi ilerliyor! Uzmanlar alınması gereken tedbirleri tek tek açıkladı
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