Prostata süt üstü! "28 bin erkekte analiz yapıldı"

ABD’li bilim adamları araştırdı. Süt ve süt ürünlerinin erkeklerde prostat kanseri riskini artırdığı ortaya çıktı.

ABD'li bilim adamları, kanserle süt ve süt ürünleri arasındaki bağlantıyı araştırdı. Sonuç oldukça ilgi topladı. Loma Linda Üniversitesi'nde görevli Micheal Orlich ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, süt ürünlerinin fazla tüketiminin erkeklerde prostat kanseri riskini artırdığı açıklandı.

SINIR 2 BARDAK

Araştırmayı değerlendiren Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, önemli bilgiler paylaştı. "28 bin erkekte yapılan analizde, günde yaklaşık 2 bardak yani 430 gram süt veya süt ürünü tüketen erkeklerde, haftada yarım bardak süt veya süt ürünü tüketenlere göre (yaklaşık günlük 20 gram) prostat kanseri riski yüzde 25 daha fazla bulunmuş. Aynı çalışmada yapılan analizde süt ürünleri dışında kuruyemiş, turpgiller ve diğer yeşil sebzeler gibi kaynaklardan alınan kalsiyumun prostat kanseri riskini artırmadığı saptanmış. Buna göre deniyor ki süt ve süt ürünlerinin prostat kanseri riskini artırıcı etkisi kalsiyuma bağlı değil, süt ürünleri içerisindeki başka etmenlere bağlı olabilir" ifadesini kullandı. Prostat kanserinin hormona duyarlı bir kanser türü olmadığını belirten Prof. Dr. Coşkun, süt ve süt ürünlerinin kısıtlanması gerektiğini vurguladı.

