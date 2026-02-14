Prostat kanserinde ameliyatsız dönem

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı artan prostat kanseri, artık sadece ileri yaşta değil, gençlerde de yaygınlaşıyor. Üroloji ve Üroonkoloji Uzmanı Prof. Dr. Can Öbek, ülkemizde erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen prostat kanserinin tedavi yollarıyla ilgili önemli bilgiler veriyor:

ERKEN TANI İÇİN PSA

Prostat kanseri, sinsice ilerliyor. Erken dönemde herhangi bir belirti vermediğinden dolayı geç tanı konulma oranı yüzde 30'u buluyor. Erken tanı için günümüzde 40 yaşından itibaren PSA testi yaptırılması gerekiyor. Böylelikle kişinin mevcut durumunu ve ileride prostat kanseri riskini de tespit edebiliyoruz; takip sıklığımızı buna göre ayarlıyoruz. Erken tanı için PSA testi şart ancak kesin tanı muayenedeki bulgulara göre prostat biyopsisi ile konuluyor. Ameliyatta prostatın tamamı çıkarılıyor. Radyoterapide tamamı ışınlanıyor. Oysa fokal tedavide sadece prostat içindeki kanserli odak tedavi edilebiliyor. Böylece prostatın sağlıklı bölgeleri korunuyor. MR ile prostattaki kanser odağının net olarak görülebildiği, tek bir alanda gelişmiş ve biyopsi sonucuna göre orta derecede saldırgan (Gleason skoru 7) olduğu saptanan prostat kanseri hastaları, fokal tedavi için ideal hastalardır. Dünya literatüründe; fokal tedavi uygulanarak sonrasında 5 yıl izlenen hastalarda, hastalığın nüks riski yüzde 10-20 olarak bildiriliyor.

AMELİYATINPABUCUDAMAATILIYOR

Tedavide robotik cerrahi, büyük ölçüde açık ameliyatın yerini aldı. Daha yakın dönemde, MR ve MR füzyon biyopsi teknolojisinin gelişmesi, fokal (bölgesel) tedavi yönteminin ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına zemin hazırladı. Ameliyatsız bir yaklaşım olan fokal tedavi, giderek artan sıklıkta hastalar tarafından tercih edilmekte ve hekimler tarafından da uygulanmaktadır. Kanımca çok yakın gelecekte, ameliyatın pabucunu dama atmaya adaydır.