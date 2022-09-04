Prostat kanseri 50 yaşında

görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde hızla artıyor. Öyle kiprostat kanseriyle mücadele ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Binbay, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor...Prostatın, vücutta üreme ve idrar tutma gibi fonksiyonları bulunuyor. Sağlıklıyken ceviz büyüklüğünde olan prostatta ileri yaş, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle anormallikler görülüyor. Bu nedenle ailesindeki kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseri hikayesi olan erkeklerin 45 yaşından sonra, olmayanların ise 50 yaşından sonra yılda bir kere üroloğa muayene olması öneriliyor.Prostat kanseri şüphesi olan hastalara prostat biyopsisi yapılarak tanı konuluyor. Çünkü sadece kan total PSA ve prostat muayenesinde prostat kanseri görülemeyebiliyor. Günümüzde prostat biyopsileri sedasyon altında, acısız ve MR füzyon sistemleri kullanılarak yapılıyor. Hastaya kesin tanı konuluyor.hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı tedavi şansını artırıyor. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, kanserin evresi ve derecesine göre tedavi yöntemi belirleniyor. Günümüzde ise en çok robotik cerrahi öne çıkıyor. Ameliyat 8 mm'lik 4 adet küçük kesi aracılığı ile yapıldığı için ameliyat sonrası hastaların ağrı kesici ihtiyacı daha az oluyor. Robotik cerrahi yöntemi ile ameliyat edilen hastalar için ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalleri ve idrar yolunda darlık gelişme riskleri de minimalize ediliyor. Ayrıca bu yöntemle cinsel fonksiyonlar da korunuyor.