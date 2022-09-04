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    Prostat kanseri 50 yaşında

    Prostat kanseri, 8 erkekten birini tehdit ediyor. Genellikle 50 yaşından sonra kapıyı çalıyor! Uzmanlar uyarıyor: Ailenizde kanser hikayesi varsa, kontrolleri aksatmayın

    Prostat kanseri 50 yaşında
    Kanserin görülme sıklığı hem dünyada hem de ülkemizde hızla artıyor. Öyle ki her 8 erkekten biri, prostat kanseriyle mücadele ediyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Binbay, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor...

    İLERLEYEN YAŞ EN BÜYÜK RİSK
    Prostatın, vücutta üreme ve idrar tutma gibi fonksiyonları bulunuyor. Sağlıklıyken ceviz büyüklüğünde olan prostatta ileri yaş, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle anormallikler görülüyor. Bu nedenle ailesindeki kadınlarda meme, erkeklerde prostat kanseri hikayesi olan erkeklerin 45 yaşından sonra, olmayanların ise 50 yaşından sonra yılda bir kere üroloğa muayene olması öneriliyor.

    PSA DEĞERİNE BAKILMALI
    Prostat kanseri şüphesi olan hastalara prostat biyopsisi yapılarak tanı konuluyor. Çünkü sadece kan total PSA ve prostat muayenesinde prostat kanseri görülemeyebiliyor. Günümüzde prostat biyopsileri sedasyon altında, acısız ve MR füzyon sistemleri kullanılarak yapılıyor. Hastaya kesin tanı konuluyor.

    ERKEN TEDAVİ ÖNEMLİ
    Her hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı tedavi şansını artırıyor. Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, kanserin evresi ve derecesine göre tedavi yöntemi belirleniyor. Günümüzde ise en çok robotik cerrahi öne çıkıyor. Ameliyat 8 mm'lik 4 adet küçük kesi aracılığı ile yapıldığı için ameliyat sonrası hastaların ağrı kesici ihtiyacı daha az oluyor. Robotik cerrahi yöntemi ile ameliyat edilen hastalar için ameliyat sonrası idrar kaçırma ihtimalleri ve idrar yolunda darlık gelişme riskleri de minimalize ediliyor. Ayrıca bu yöntemle cinsel fonksiyonlar da korunuyor.

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