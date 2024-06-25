Propolisle güneşten korunun

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin etkisi artmaya başlıyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanımı ise büyük önem taşıyor.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, güneş kremi seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalara vurgu yapıyor: Güneşin zararlı etkilerinden korunmanın en etkili yolu non-nano mineral çinko ve Anadolu propolisi gibi güneş koruyucu kremler kullanmaktır. Fiziksel filtre içeren güneş kremleri, çinko gibi minerallerle fiziksel bariyer oluşturarak ışınları deriden saçıyor ve yansıtıyor. Kimyasal filtre içeren güneş kremleri ise UVA veya UVB ışınlarını absorbe ederek deriden penetrasyonunu azaltıyor.