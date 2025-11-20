Prof. Dr. Musayev’den mucizevi kalp nakli! Genç hasta hayata tutundu

AZERBAYCAN'DAN 1992'de Türkiye'ye gelip İ.Ü. Tıp Fakültesi'nden mezun olan Musayev, Bakü'deki Merkezi Klinik Hastanesi'nde hastalara şifa oluyor. Prof. Dr. Musayev, trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin kalbini 20'li yaşlardaki bir hastaya naklederek onun yeniden hayata tutunmasını sağladı.

