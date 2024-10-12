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Prof. Dr. Alper Şener'den 65 yaş üstü kişilere grip aşısı olma tavsiyesi

Prof. Dr. Alper Şener, mevsim değişimiyle birlikte grip vakalarında artış gözlediklerini belirterek 65 yaş üstü ve bağlı hastalığı bulunan kişilerin 15 Kasım'a kadar grip aşısı yaptırmalarının önemine dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024
Prof. Dr. Alper Şener’den 65 yaş üstü kişilere grip aşısı olma tavsiyesi

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Mevsim değişimiyle birlikte grip vakalarında artış gözleniyor. Birçok kişi hastaneye gitmeden aldıkları ilaçlarla bu süreci ayakta geçirmeye çalışıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, okulların açılmasıyla birlikte çocuk ve gençlerin enfeksiyonları evlere taşımaya başladığını, onlar ağır geçirmese de evlerde temas ettikleri grip aşısı olmayan 65 yaş üstü ve bağlı hastalığı olan kişilerin daha ağır semptomlar gösterdiğini kaydediyor. Şener, "65 yaş üstü kişilerin 15 Kasım'a kadar olan periyotta grip aşısını olmaları gerekiyor. Çünkü grip aşısı olmayan grupta yaygın akciğer enfeksiyonu ve zatürre gibi tabloları sık görüyoruz" diyor.

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