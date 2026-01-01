Portakal suyu şifa saçıyor! Kalp krizi ve böbrek taşı riskini düşürüyor

İçerdiği zengin C vitamini ile portakal suyu şifa dağıtıyor. Kalp krizi riskini yüzde 19 azaltan bu mucizevi içecek, böbrek taşı riskini azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor: Beyni güçlendirir. Hafıza problemlerini önler. Obezite riskini yüzde 14 azaltır. Kansızlığı tedavi eder. Sindirim sistemini korur, bağırsakları güçlendirir. Karaciğer yağlanmasını önler. Diyabet riskini azaltır.

