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Polen alerjisi olanlar dikkat: Uzmanı olumsuz etkilerinden korunmak için yapılması gerekenleri açıkladı!

Sıkça görülen hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, polen alerjisi olanlara uyarılarda bulunuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Nisan 2025
Polen alerjisi olanlar dikkat: Uzmanı olumsuz etkilerinden korunmak için yapılması gerekenleri açıkladı!

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Bahar aylarına girilmesiyle birlikte doğada polen miktarı artıyor. Alerjik hastalıklar da kendini gösteriyor. Sıkça görülen hapşırık, burun akıntısı ve nefes darlığı gibi şikayetler, alerjisi olan kişilerde yaşam kalitesini düşürüyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, polen alerjisi olanlara uyarılarda bulunuyor: Polenlerin uçuştuğu sabah saatlerinde çiçekli alanlarda çok bulunmamalarını, evde o saatlerde pencereleri açık bırakmamalarını tavsiye ediyoruz. Mevsimsel artışı her sene yaşayan hastalarımız bu dönem öncesinde hekimlerine başvurmaları ve tedavilerini yeni duruma göre ayarlatmalarında fayda var. Alerjisi olan hastalar da baharı, bahar gibi yaşayabilirler.

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