Pentagon destekliyor! Önümüzdeki aylarda insanlar üzerinden denenecek

Fentanilin etkilerini engellemeyi hedefleyen ve başarılı olması halinde opioid (haşhaş bitkisinde bulunan doğal maddelerden türetilen veya onları taklit eden bir ilaç sınıfı) kullanım bozukluğuna karşı geliştirilen ilk "önleyici" tedavi umut oldu. Bu özel aşı, önümüzdeki aylarda insan denemelerine girmeye hazırlanıyor. Aşı, aşırı doz dahil olmak üzere fentanilin ölümcül etkilerini durdurmayı amaçlıyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirilen aşının ilk aşamada güvenliğinin test edilmesi planlanıyor.

