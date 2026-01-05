Parmak çıtlatma sandığınız kadar masum değil!

Kimi zaman stresten kimi zaman da can sıkıntısından yapılan parmak çıtlatma, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, sık yapılan bu alışkanlığın bağlarda gevşeme nedeniyle elin tutma gücünde azalmaya neden olduğunu söylüyor. Parmak çıtlatmaya ile ağrı, şişme veya hareket kaybı gibi şikâyetlerin de eşlik etmesi halinde mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerektiğini belirtiyor. "Bu durum kıkırdak aşınması, eklem kireçlenmesi veya romatizma belirtisi olabilir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN