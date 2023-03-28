Paketli gıda sindirimi bozar!





OBEZİTENİN SUÇ ORTAĞI PROSTAT

Dünya Salık Örgütü'nün yaptığı araştırma, korkutucu tabloyu gözler önüne seriyor. Buna göre son 40 yılda ülkemizde obezite oranı hızla artıyor. Son yapılan araştırma, nüfusun üçte birinin obez olduğunu gösteriyor. Beslenme ve fiziksel aktivitedeki değişim, hazır gıda üretimi, hareketsizlik obezite sorununa davetiye çıkartıyor. Başlı başına bir sağlık sorunu olan obezite, başka hastalıkları da beraberinde getiriyor. Kalp damar hastalıklarını tetikliyor. Kas ve iskelet sistemine zarar veriyor. Yanlış beslenme, kanseri de çağırıyor. Yapılan araştırmalar obezite hastalarında meme, yumurtalık, prostat, karaciğer, safra kesesi, böbrek ve bağırsak kanserinin daha sık görüldüğünü gösteriyor.



ANTİBİYOTİĞİ BIRAK TARHANAYA BAK

Bazı ilaçlar, faydadan çok zarar veriyor. bunların başında, antibiyotik geliyor. Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, enfeksiyonla mücadelede vücuda güç verecek 5 besini sıralıyor:

TARHANA: Bağışıklığı güçlendirir.

CEVİZ: Zeka gelişimini destekler.

SU: Vücudu temizler.

SARIMSAK: Gribal enfeksiyonlara iyi gelir.

LİMON: Bağışıklığa iyi gelir.



GRİBE ÇARE NAR

Antioksidan deposu nar, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Grip ve üst solunum yolu şikayetlerini azaltır. Yaşlılığa bağlı gelişen kas ağrılarını hafifletir.



ALZHEİMER'A BİR ELMA

A, B ve C vitaminlerinden zengin elma, hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır. Her gün 1 tane elma yemek, akciğer kanseri riskini azaltır.



ŞİFA NİYETİNE SARIMSAK

Doğal antibiyotik etkisi gösteren sarımsak, vücuttaki enfeksiyonları temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalbi korur. Tansiyonu dengeler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.

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