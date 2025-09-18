SON DAKİKA
Özellikle 40 yaş sonrası artış gösteriyor! Prostat kanserinde erken teşhis hayati önlem taşıyor

Prostat kanseri, özellikle 40 yaş sonrası erkeklerde artış gösteriyor. Erken evrede hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Op. Dr. Güven Tidim, düzenli sağlık kontrollerinin erken teşhiste hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Özellikle 40 yaş sonrası artış gösteriyor! Prostat kanserinde erken teşhis hayati önlem taşıyor

Erkeklerin korkulu rüyası prostat kanseri, yaşamı tehdit ediyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Güven Tidim, prostat kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor: Prostat kanseri erken evrelerinde genellikle belirti vermez. Bu durum, hastalığın sinsi bir şekilde ilerlemesine ve teşhisin gecikmesine neden olabilir. Bazı durumlarda, sık idrara çıkma (özellikle gece), idrar yaparken zorlanma veya ağrı, idrarda kan görülmesi, idrar akışında zayıflama veya kesilme gibi belirtiler gözlenebilir.

YILDA BİR KEZ ÜROLOĞA GİTMELİ
Bel, kalça veya uylukta sürekli ağrı da bu belirtiler arasında yer alabilir. Bu belirtiler yalnızca prostat kanserine özgü olmayabilir; iyi huylu prostat büyümesi (BPH) veya enfeksiyonlar da benzer şikâyetlere yol açabilir. Ayırıcı tanının yapılabilmesi için mutlaka bir üroloğa başvurulmalıdır. Her erkeğin 40 yaşından itibaren yılda en az bir kez ürolojik muayeneden geçmesi gerekiyor. Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü olan bireyler için bu kontroller daha büyük bir önem taşır. Erken teşhisin avantajları arasında tedavi başarı oranının yüksek olması, daha az agresif tedavi yöntemleriyle sonuç alınabilmesi, yaşam kalitesinin korunması ve hastalığın yayılmadan önce kontrol altına alınabilmesi yer alır.

BU TESTLERİ YAPTIRIN
Ürolojik kontrollerde yapılan bazı testler, prostat kanserinin erken teşhisinde önemli rol oynuyor. PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi, kandaki PSA seviyesinin ölçülmesiyle prostatta bir sorun olup olmadığı hakkında bilgi verir. Yüksek PSA seviyesi, kanser dâhil birçok durumu gösterebilir. DRE (Dijital Rektal Muayene) ile doktor, parmakla prostatın büyüklüğünü ve yapısını kontrol eder. PSA yüksekliği ve DRE'de şüpheli bulgular bulunan hastalarda ise Multiparametrik Prostat MR kullanılabilir. Şüpheli durumlarda kesin tanı için biyopsi yapılır; bu transrektal veya transperineal biyopsi ile doku örneği almayı içerir.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
Prostat kanseri erken evrede yakalandığında tedavi şansı yüksektir. Hastalık genellikle sessiz bir şekilde ilerlediği için belirtiler ortaya çıktığında genellikle daha ileri evrelerde olabilir. Bu nedenle 40 yaş ve üzerindeki erkeklerin, herhangi bir şikâyetleri olmasa bile düzenli üroloji kontrolleri yaptırmaları büyük önem taşır. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Sağlığınızı ertelemeyin, düzenli üroloji kontrollerinizi ihmal etmeyin.

