Osteoporozun çaresi mutfakta! Kemiklere nohut gücü





NE YEMELİ?

Yaşlılarda sık görülen Romatoid Artrit, eklemlerdeki ağrı, şişme, sertlik ve işlev kaybına neden oluyor. Kronik bir hastalık olduğundan tedavisi ömür boyu sürüyor. Bu nedenle tedavisinde alternatif yöntemlerin uygulanması gere- kiyor. Son dönemde gelişen Omega 3, sebze-meyve, kuruyemiş ve baklagil tüketiminin ağırlıkta olduğu antienflamatuar diyetler, eklemlerin güçlenmesini sağlıyor. Bu diyetler, iltihaplarla savaşmaya yardımcı oluyor.