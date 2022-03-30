Osteoporozun çaresi mutfakta! Kemiklere nohut gücü

Yaşla birlikte hastalıklar da kapıyı çalıyor. Beslenme alışkanlıklarından egzersizlere kadar pek çok faktör, vücudun iskeleti olan kemikleri olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle kronik eklem rahatsızlıkları ileri yaşlarda kendini gösteriyor. Menopoz döneminden sonra ortaya çıkan kemik erimesi, romatoid artrit denilen eklem iltihabı gibi rahatsızlar hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, belli gıdaların eklem sağlığını desteklediğini söylüyor.
NE YEMELİ?
Yaşlılarda sık görülen Romatoid Artrit, eklemlerdeki ağrı, şişme, sertlik ve işlev kaybına neden oluyor. Kronik bir hastalık olduğundan tedavisi ömür boyu sürüyor. Bu nedenle tedavisinde alternatif yöntemlerin uygulanması gere- kiyor. Son dönemde gelişen Omega 3, sebze-meyve, kuruyemiş ve baklagil tüketiminin ağırlıkta olduğu antienflamatuar diyetler, eklemlerin güçlenmesini sağlıyor. Bu diyetler, iltihaplarla savaşmaya yardımcı oluyor.
ÇOK GİSELE!
Brezilyalı model Gisele Bündchen, güzelliği ile büyüledi. 38 yaşındaki mankenin formda kalma sırrı çok merak edildi. Tamamen organik beslenen Gisele, kırmızı et yerine balık tükettiğini söyledi. Tahıllı ekmek, kinoave fasulye tüketen güzel model, doğal zeytinyağı tükettiğini yemeklerde ise Hindistan cevizi yağı kullandığını sözlerine ekledi.
11 AYIN SULTANINA 11 BESİN
Ramazan'a sayılı günler kala, Diyetisyen Selin Nur Ünal, bağışıklığı güçlendirecek 11 besini sıralıyor:
CEVİZ: Enerji verir. Vücudu zinde tutar.
BADEM: Kan şekerini dengeler.
KURU ERİK: Kabızlığı önler.
KURU KAYISI: Halsızlığı alır.
TAM BUĞDAY EKMEĞİ: Tok tutar.
KEFİR: Sindirimi düzenler.
YUMURTA: Açlığı önler.
YULAF: Enerji verir.
ZEYTİN: Tok tutar.
FINDIK: Sindirimi hızlandırır.
TAHİN: Metabolizmayı hızlandırır.
PIRASA DEYİP GEÇME!
Antioksidan deposu pırasa, kan damarlarını temizler. Kalp krizini önler. Kolesterolü düşürür. İçerdiği K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir.
AŞK İÇİN ROKA
Salataları süsleyen roka, sağlığı da korur. Bağışıklığı güçlendirir. Göz sağlığını korur. Kanserle savaşır. Cinsel gücü artırır.
ARGAN YAĞI GENÇLEŞTİRİR
Fas'ın gözbebeği argan yağı, cildi nemlendirir. Yaşlanmayı durdurur. Saçları canlandırır ve kepek sorununu bitirir. Kalbi de korur.