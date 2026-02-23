On bir ayın sultanı Ramazan'ın faydaları saymakla bitmiyor

İslâm'ın beş temel şartından biri olan oruç, ruh ve beden sağlığına da son derece iyi geliyor. Orucun faydaları, her geçen gün yapılan araştırmalar çerçevesinde daha büyük önem kazanıyor. Bu nedenle Ramazan'ı kucak dolusu sevgiyle karşıladığımız şu zamanlarda oruç tutmanın faydalarını da bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, orucun vücuda 7 önemli faydası olduğunu belirtiyor. Maddeler halinde sıralıyor:

BEYIN HÜCRELERİNİ YENİLER

Oruç, Beyin Kökenli Nörotrofik Faktör (BDNF) adı verilen kimyasalı artırarak beyin hücrelerinin fonksiyonlarını iyileştirir ve aynı zamanda yeni beyin hücrelerinin üretilmesini sağlar. Beyin hücrelerinin dejenere olmasını önleyerek Alzheimer, Parkinson, demans gibi hastalıkların ortaya çıkışını engeller.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Yapılan çalışmalar aralıklı orucun kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol düzeyini yüzde 25 kadar azaltabildiğini göstermiştir. Bu kolesterol düşüklüğü için kullanılan statin türü ilaçlardan beklenen düşüşün de üzerinde bir değerdir. Kalp hastalıkları halen dünya çapında bir numaralı ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Oruç kan basıncını ve kolesterolü düşürür.

KAN BASINCINI KONTROL ALTINDA TUTAR

Kan basıncını düşürmesi, orucun fizyolojik etkilerindendir. Oruç, şeker ve kolesterolün yanı sıra hipertansiyonu da kontrol altında tutar.

OBEZİTEYİ ÖNLER

Oruç açlık hormonu olan ghrelini azaltır ve tokluk hormonu olan leptini artırarak açlıktokluk hormonlarını dengeler. Özellikle karın bölgesinde ortaya çıkan yağ kütlesinin azalmasını sağlayarak ideal kilolara ulaşmayı sağlar. Oruç diyetlerden çok daha fazla işe yarar.

İNSÜLİN DİRENCİNİ AZALTIR

İnsülin direnci, obezite ve diyabetin en önemli nedenlerinden biridir. Kilo verebilmek ve vücut yağ dokusunu yakabilmek için insülin düzeylerinin düşük olması elzemdir. Dışardan verilen insülin ve ilaçlar bunu asla başaramaz. Bunun da yolu oruçtan geçer. Oruç, Tip 2 diyabeti tedavi edebilir ve tersine çevirebilir.

KANSERİ ÖNLER

Oruç tutmak vücutta bozulan ve dejenere olan hücre yapılarının ortadan kaldırılmasını sağlar ki buna otofaji adı verilmektedir. Bunun bir ileri aşaması ise hastalıklı hücrelerin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Buna da apoptozis denmektedir. Oruç, hem otofajiyi hem de apoptozisi artırarak, vücut sağlığına olumlu etkide bulunur.

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Oruç esnasında adrenalin ve büyüme hormonu seviyeleri giderek artar. Adrenalin kan şekerinin daha da düşmesini engelleyerek metabolizmayı hızlandırır. 30'lu yaşlardan sonra vücutta giderek azalan büyüme hormonu ise kas gelişimini sağlayarak anti-aging etki yapar ve sağlığı destekler. Gençleşmek ve güzelleşmek için dışardan alınan büyüme hormonu preparatları hem pahalıdır, hem de pek çok olumsuz yan etkiye sahiptir. Oruç tutulduğunda artan büyüme hormonu ise fizyolojiktir ve yan etkisi yoktur.

DOĞRU BESLENME ÖNEMLİ

Prof. Dr. Osman Erk, orucun faydalarına dikkat çekerken kronik hastalığı olanları da uyarıyor: Şeker hastaları, kısa ve uzun etkili olmak üzere insülin tedavisi; ağızdan alınan diyabetik ilaçları kullanan hastalardır. Belirli zamanlarda kan şekeri düşebildiği için hastaların beslenmeleri gerekmektedir. Kan şekeri düşüklüğü ciddi bir durumdur ve beyin hasarı yaratabilir. Diyabetik hastalardan ancak diyet ve günde tek doz ilaç kullanarak kan şekerini düzenleyenler oruç tutabilir.