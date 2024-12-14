Omuz düşüklüğü skolyoz habercisi

Omurga eğriliği yani skolyoz toplumda sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu skolyozun belirtilerine değiniyor. "Yandan bakıldığında sırttaki çıkıntı fazlaysa, bir omuz diğerinden daha yüksekse veya daha öndeyse, bir kürek kemiği diğerinden daha çıkık veya daha belirginse, bir bacak diğerine göre daha uzun görünüyorsa, giysiler kişinin üzerinde asimetrik duruyorsa skolyozdan şüphelenilir" diyor. Erken tedavinin önemine dikkat çekerek şöyle devam ediyor: Hidroterapi yani havuz içinde egzersiz terapisi, hastalıkların ve fonksiyonel kayıpların tedavi edilmesi yöntemidir. Bu tedaviyle ağrı dramatik olarak azalır ve bunun sonucu olarak azalmış hareket kabiliyeti olan hastalar, fizyoterapistin yaptırdığı egzersizler ile çok iyi sonuçlar alabilir. Bu germeler sırt kaslarını güçlendirerek eğriliğin derecesini düzeltmeye yardımcı olur.

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