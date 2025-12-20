PODCAST CANLI YAYIN

Omuz ağrısını hafife almayın

Omuz ağrısı, aşırı yüklenme sonucunda meydana geliyor. Kişinin hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Doç. Dr. Murad Pepe, kronikleşen ağrılara karşı ameliyat dışı tedavi yöntemlerini açıklıyor.

Omuz eklemi, vücudun en hareketli eklemi olarak belirtiliyor. Omuz, geniş hareket açıklığı sayesinde sportif hareketlerde ve günlük işlerde büyük avantaj sağlıyor. Geniş hareket açıklığı aynı zamanda omuzun travmalara ve yaralanmalara da açık hale gelmesine yol açabiliyor.
Omuz yırtıkları, gençlerde ve sporcularda ani bir harekette omuzun aşırı yüklenmesi sonucunda oluşabileceği gibi, zaman içinde tekrarlayıcı omuz hareketleri sonucunda da ortaya çıkabiliyor. Doç. Dr. Murad Pepe, kronikleşen omuz ağrıları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor:

BU NEDENLERE DİKKAT
Tendon yırtıkları ve tendinitler: Omuz eklemini hareket ettiren kas-tendon grubu rotator kılıf olarak adlandırılır. Bu kılıftaki aşırı kullanım, kılıfın oluğunda sıkışması veya travmalar kılıfı oluşturan tendonlarda iltihaplanma ve yırtıklara neden olabilir.

İnstabilite (eklem sıkılığının kaybı): Omuz eklemini yerinde tutan kapsül ve dokulardaki yırtıklar eklemin hareketi sırasında güvensizlik, takıma hissi ve eklem çıkıklarına neden olabilir.

Kıkırdak aşınmaları ve kireçlenme: Omuz eklemindeki farklı nedenlerle oluşan kıkırdak aşınmaları eklemde ağrı, kısıtlılık ve takılma hisleri oluşturur. Gecikmiş hastalarda aşınma kireçlenmeye dönüşür.

Sinir sıkışmaları (boyun fıtıkları, nöropatiler, çıkış darlıkları): Omuz eklemindeki kasları hareket ettiren ve duyusunu alan sinirlerde boyun omurgası seviyesinde (boyun fıtığı) veya ekleme yakın olan seviyelerde (torasik outlet sendromu, brakial pleksus hasarı) meydana gelen sıkışmalar omuz ağrılarının temel sebebi olabilir.

Kas ağrıları: Duruş (postür) bozukluğu, tekrarlayan kas zorlanmaları, stresli yaşam, mesleksel aktiviteler omuz çevresindeki kas gruplarında ağrılı tetik noktaların oluşmasına veya gezici karakterde ağrılara neden olabilir.

Kırıklar: Düşme ve yüksek enerjili yaralanmalar (trafik kazaları, spor yaralanmaları) omuz eklemini oluşturan kemiklerde kırıklara neden olabilir.

RAHATLATACAK 4 YÖNTEM
Ağrıyı ve iltihaplanmayı azaltmak için kullanılan ilaç tedavileri (ağrı kesiciler, iltihap gidericiler), aşınan veya yırtılan tendonun eski gücüne dönebilmesi için kullanılan destekleyici tedaviler (kollajen, c vitamini, aminoasit ve peptid türevleri), omuz içi iğne tedavileri ve fizyoterapi.

