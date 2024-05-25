Ölüme takviye!

İngiltere'de araştırmacılar, 40-69 yaş arasındaki, 415 binden fazla kişinin sağlık verilerini analiz etti. Araştırmacılar, kişilerin yaklaşık 3'te 1'inin düzenli olarak balık yağı takviyesi aldığını belirtti. Balık yağı takviyesinin kalp rahatsızlığı bulunan kişilere faydalı olduğunu bildiren araştırmacılar, bu takviyelerin kalp sağlığı iyi olan kişilerde ise inme ve kalp rahatsızlığı riskini artırdığını ifade etti.

Araştırmacılar, düzenli balık yağı takviyesi kullanımının, kalp rahatsızlığı bulunmayan kişilerde atriyal fibrilasyon (kalbin kulakçıklarından kaynaklanan ritim bozukluğu) gelişme riskinde yüzde 13 ve inme riskinde yüzde 5 artış görüldüğünü kaydetti.