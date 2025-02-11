Öksürüğü bitiren doğal reçete!

Kış aylarında öksürük de kapıyı çalıyor. Uzmanlar, şikayetleri kesecek doğal yöntemleri sıralıyor:



- Su, akciğerleri korur. Öksürüğü keser.

- Zencefil çayı, öksürüğü ve boğaz ağrısını keser.

- Bir kaşık balı, içerisine limon sıkarak tüketmek, öksürüğü hafifletir.

- C vitamini deposu limon, antioksidan etkisiyle boğazdaki enfeksiyonları temizler.

- Doğal antibiyotik sarımsak, öksürüğü hafifletir.

- Kekik çayı, boğaz ağrısını hafifletir. Bronşiti önler.

- Bal ile karıştırılan karabiber, inatçı öksürüğü keser. Akciğerleri güçlendirir.

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