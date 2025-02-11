Öksürüğü bitiren doğal reçete!

Kış aylarında öksürük de kapıyı çalıyor. Uzmanlar, şikayetleri kesecek doğal yöntemleri sıralıyor:
- Su, akciğerleri korur. Öksürüğü keser.
- Zencefil çayı, öksürüğü ve boğaz ağrısını keser.
- Bir kaşık balı, içerisine limon sıkarak tüketmek, öksürüğü hafifletir.
- C vitamini deposu limon, antioksidan etkisiyle boğazdaki enfeksiyonları temizler.
- Doğal antibiyotik sarımsak, öksürüğü hafifletir.
- Kekik çayı, boğaz ağrısını hafifletir. Bronşiti önler.
- Bal ile karıştırılan karabiber, inatçı öksürüğü keser. Akciğerleri güçlendirir.