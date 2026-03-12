Görme bozuklukları ve yetersiz ortam aydınlatması da boyun sağlığını doğrudan tehdit edebiliyor. Çünkü kişi ekrandakileri net görebilmek veya okuyabilmek için farkında olmadan boynunu öne doğru bükerek 'kaplumbağa duruşu' sergiler, bu da servikal omurgaya binen yükü katlayarak artırır. Bunun yanı sıra göz yorulduğu zaman da boyun bükülmesine nede olur. Işık ve ekran mesafesi doğru ayarlanarak boyun fıtığı riski ciddi oranda azaltılabilir.

Yanlış oturuş bel fıtığı riskini artırabiliyor.

TELEFON, BOYUN-OMUZ ARASINA SIKIŞTIRILMAMALI TELEFONU

boyun ile omuz arasında sıkıştırmak gibi basit görünen hatalar da sinir köklerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Mutlaka kulaklık kullanın ve klimanın doğrudan vücudunuza temas etmemesine özen gösterin. Çünkü soğuk hava akımı kas spazmlarını ve fıtık ağrılarını tetikler. Saatlerce kıpırdamadan çalışmak disklerin arasındaki sıvı dolaşımını durdurur.

Görme problemleri boyun sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

En büyük ilaç harekettir. Yarım saatte bir ofis içinde kısa yürüyüşler ve iki saatte bir de germe egzersizleri yapılarak dolaşım canlandırılmalı. Çayınızı kendiniz alın, aracınızı uzağa park edin ve asansör yerine merdivenleri tercih edin. Boynunuz içinse saat yönünde ve tersine yapılan yavaş rotasyonlar ile yana doğru nazik germe hareketleri, gün boyu biriken gerginliği dağıtır.