Ofiste 'Kaplumbağa' tehlikesi: Masa başında bel ve boyun fıtığından korunmanın 5 kuralı!

Günde 8 saat masa başında çalışmak omurganızın 'imdat' çağrısı yapmasına neden olabilir. Prof. Dr. Selçuk Göçmen, ofis çalışanlarını bekleyen büyük tehlikeye karşı uyardı: 'Kaplumbağa duruşu' ve yanlış sandalye seçimi fıtık davetiyesi çıkarıyor. İşte bel ve boyun sağlığınızı koruyacak o kritik öneriler...

  • Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, masa başı çalışanlarında bel, boyun ve sırt ağrılarının hareketsizlikten kaynaklandığını belirtti.
  • Ergonomik sandalye ve masa düzeni için dirseklerin 90 derece açıyla masaya paralel olması ve monitörün göz hizasında 50-70 cm uzakta bulunması gerekiyor.
  • Görme bozuklukları ve yetersiz aydınlatma, kişinin boynunu öne bükerek kaplumbağa duruşu sergilemesine ve servikal omurgaya aşırı yük binmesine neden oluyor.
  • Telefonu boyun ile omuz arasında sıkıştırmak sinir köklerinde hasara yol açarken, klimanın doğrudan vücuda teması kas spazmlarını tetikliyor.
  • Yarım saatte bir kısa yürüyüşler ve iki saatte bir germe egzersizleri yapılarak disk sıvı dolaşımının canlandırılması öneriliyor.

Masa başı ve hareketsiz çalışma hayatı duruş bozukluklarının yanı sıra kalp hastalıklarından diyabete, kronik ağrılardan metabolik yavaşlamaya kadar geniş bir sağlık krizine de davetiye çıkarıyor. Ofis çalışanlarında en sık görülen şikayetlerin başında gelen bel, boyun ve sırt ağrıları, aslında vücudun "artık hareket et" diyen bir imdat çağrısı olarak kabul ediliyor.

Uzun süre masa başında çalışmak bel ve boyun ağrılarını artırıyor. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen,omurga sağlığını korumada ilk adımın çalışma masa ve sandalyesinin ergonomik yapılandırılması olduğuna dikkat çekiyor.

MASA VE SANDALYE SEÇİMİ ÖNEMLİ

Sandalyenizin bel desteğine sahip olması ve yüksekliğinin ayarlanabilir olması bir lüks değil, zorunluluk olmalı. Dirsekler masaya paralel, 90 derecelik bir açıyla durmalı ve monitörünüz göz hizasında yaklaşık 50-70 cm uzakta konumlanmalı.

Hareketsiz çalışma hayatı omurga sağlığını tehdit ediyor.

Bel fıtığı olan çalışanlar için dik duruş hayati önem taşır. Sandalye ile sırt arasında boşluk kalmamalı. Eğer ayaklarınız yere tam basmıyorsa bir destek kullanılmalı. Vücut ağırlığı ayaklara aktarılamazsa tüm yük beldeki disklere biner.

Ergonomik masa ve sandalye seçimi omurga için kritik.

GÖRME PROBLEMLERİ BOYUN SAĞLIĞINI BOZUYOR

Görme bozuklukları ve yetersiz ortam aydınlatması da boyun sağlığını doğrudan tehdit edebiliyor. Çünkü kişi ekrandakileri net görebilmek veya okuyabilmek için farkında olmadan boynunu öne doğru bükerek 'kaplumbağa duruşu' sergiler, bu da servikal omurgaya binen yükü katlayarak artırır. Bunun yanı sıra göz yorulduğu zaman da boyun bükülmesine nede olur. Işık ve ekran mesafesi doğru ayarlanarak boyun fıtığı riski ciddi oranda azaltılabilir.

Yanlış oturuş bel fıtığı riskini artırabiliyor.

TELEFON, BOYUN-OMUZ ARASINA SIKIŞTIRILMAMALI TELEFONU

boyun ile omuz arasında sıkıştırmak gibi basit görünen hatalar da sinir köklerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Mutlaka kulaklık kullanın ve klimanın doğrudan vücudunuza temas etmemesine özen gösterin. Çünkü soğuk hava akımı kas spazmlarını ve fıtık ağrılarını tetikler. Saatlerce kıpırdamadan çalışmak disklerin arasındaki sıvı dolaşımını durdurur.

Görme problemleri boyun sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

En büyük ilaç harekettir. Yarım saatte bir ofis içinde kısa yürüyüşler ve iki saatte bir de germe egzersizleri yapılarak dolaşım canlandırılmalı. Çayınızı kendiniz alın, aracınızı uzağa park edin ve asansör yerine merdivenleri tercih edin. Boynunuz içinse saat yönünde ve tersine yapılan yavaş rotasyonlar ile yana doğru nazik germe hareketleri, gün boyu biriken gerginliği dağıtır.

