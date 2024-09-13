Obezite hastalıklara davetiye çıkarıyor! İşte yapılması gerekenler

Yanlış beslenme ve hareketsizlik, fazla kilolara davetiye çıkartıyor. Günümüzde obezite, bir salgın gibi yayılıyor. Modern çağın en yayın hastalıklarından olan obezitede vücuttaki yağ oranı artıyor.

Bu durum, hastalıklara da zemin hazırlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, D vitaminini obeziteden koruduğunu belirtiyor. "D vitamini kullanımıyla yağ kütlesinin azalmasıyla ilgili birçok çalışma bulunmaktadır ancak kesin bir şey söylenmesi için daha çok çalışma gerekmektedir. Şu an için kesin olarak bilgilere bakacak olursak; aşırı kilolu ve obez bireylerin serum D vitamini seviyeleri düşüktür ve bu seviyeleri arttırmaları gerekmektedir" diyor.