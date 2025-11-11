PODCAST CANLI YAYIN

Obezite değil, lipödem: Kadınlarda sık ama fark edilmiyor

Lipödem, yani ağrılı selülit, bacakları bazen de kolları etkiliyor. Yağ birikimi, şişlik ve ağrıyla kendini gösteriyor. Op. Dr. Candan Mezili, “Lipödem obeziteyle karıştırılıyor, göz ardı ediliyor. Asıl tedavi cerrahi müdahaledir” diyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Obezite değil, lipödem: Kadınlarda sık ama fark edilmiyor

Kilo vermenize rağmen bacaklarınızda inatçı şişlik ve ağrı mı yaşıyorsunuz? Çoğu kadın, bu durumu selülit veya obezite zannederek uzun süre göz ardı ediyor.
Ancak sık görülen ve genellikle az bilinen bir sağlık sorunu olan lipödem (ağrılı selülit) sağlığınızı sessizce etkiliyor.
Lipödem, vücudun belirli bölgelerinde, özellikle bacak ve kalçalarda simetrik yağ birikimiyle karakterize ediliyor. Kilo vermekle düzelmiyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Candan Mezili, lipödemin tanı, belirtileri ve tedavi süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler veriyor:



NEDENİ BİLİNMİYOR
Lipödem, genellikle kadınlarda görülen, yağ dokusunun orantısız bir şekilde vücudun alt kısmında birikmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Asıl olarak kalça ve bacakları bazen de kolları etkileyen bu rahatsızlık, vücutta simetrik yağ birikimi, şişlik, ağrı ve hassasiyetle kendini gösterir.
Lipödemin, kilo vermekle düzelmemesi ve ödem tedavisine cevap vermemesi en önemli farkıdır. Lipödemin kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir.

ŞEKİL BOZUKLUĞUNA DİKKAT
Özellikle ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişiklik dönemlerinde ortaya çıkabilir. Ailede lipödem öyküsü olan kişilerde bu hastalığın görülme olasılığı daha yüksektir. Kadın olmak, genetik yatkınlık, hormonal değişiklikler ve düzensiz yaşam tarzı lipödem için en önemli risk faktörleridir. Başlıca belirtileri arasında; bacak ve kalçalarda simetrik yağ birikimi, dokunmaya karşı hassasiyet ve ağrı, ciltte kolay morarma, ayakta uzun süre kalındığında şişlik artışı, zamanla bacaklarda şekil bozukluğu yer alır.
LİPÖDEMİN, obeziteden en önemli farkını kilo vermekle düzelmemesi ve ödem tedavisine cevap vermemesi oluşturuyor.

YAĞ DOKUSU ÇIKARILABİLİR

Lipödem, tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Konservatif tedavi seçenekleri ve cerrahi seçenekler olarak ikiye ayrılır. Konservatif tedavi hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, ödem ve ağrıyı gibi semptomları azaltmak için kullanılır. Ancak maalesef tedavi edici değildir. Lipödemin asıl tedavisi cerrahidir. Tedavinin temelini liposuction oluşturur. Liposuction ile yağların alınması hastalığı tedavi eder ve nüksü önler

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Washington'da Trump ve Şara görüşmesinden İsrail'e şok! ABD Şam'a yaptırımları kaldırdı | Başkan Erdoğan'a güçlü lider vurgusu
TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini duyurdu: Yıldız futbolcu milli takımdan çıkarıldı! 2. Lig ve 3. Lig maçları ertelendi
D&R - E-TİCARET
Bir yanda Trump-Şara görüşmesi diğer yanda bakanlardan üçlü zirve! 10 Mart Anlaşması ve SDG kararı
D&R
Başkan Erdoğan davet etti tarih belli oldu! KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'ye geliyor
İdefix
Balıkesir Sındırgı beşik gibi! Depremler devam edecek mi? Şükrü Ersoy canlı yayında açıkladı
Manisa'daki ortaokuldan skandal görüntüler! Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı
Futbola "temiz eller" operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Başkan Erdoğan'dan Ankara'da kafeye ziyaret! Vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti
81 il 500 bin konut | Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi! Yüzlerce metre kuyruk
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi ne zaman? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
Fenerbahçe'den Allard Lindhout için UEFA'ya başvuru
Hayalet 24'lü! ABD'nin Latin Amerika'daki gizli planı sızdı! Maduro'nun desteklediği örgüt de listede
Şaibeli kurultayda istinaf süreci! Lütfü Savaş ve delegeler dilekçe verdi: Mevcut CHP şaibelerden arınmadıkça meşru bir zemin elde edemez
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Özgür Özel'in yapamadığını Gürsel Tekin CHP adına yaptı! Aziz İhsan Aktaş hakkında suç duyurusu: TAKVİM dilekçeye ulaştı
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat