Fazla kilo, hastalıkları çağırıyor. Obezite dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu, özellikle evde geçirilen sürenin artması, fiziksel hareketsizlik ve sağlıksız beslenme nedeniyle obezitenin çocuk ve yetişkin her yaştan kişiyi çok daha fazla tehdit eder hale geldiğini söylüyor. Obezite cerrahisiyle ilgili doğru bilinen 8 yanlışı anlatıyor:

YANLIŞ: Ben kilomla barışığım, ameliyata hiç gerek yok.

DOĞRU: Obezite yaşam süresini ve yaşam kalitesini belirgin olarak düşürür. Üstelik obez olan ya da obeziteye bağlı diyabet veya kardiyovasküler hastalığı olan bir hasta üst solunum yolu hastalığı geçirirse sonuçlar çok daha kötüdür. Bu nedenle bu hastalardaki tedavi doğru bir zamanlamayla multidisipliner bir ekip tarafından doğru yöntemle gerçekleştirilmelidir.



YANLIŞ: Obezite sadece estetik bir sorundur.

DOĞRU: Hayır. Obezite çok ciddi bir hastalıktır. Buna bağlı diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, uyku apnesi, kanser ve depresyon gibi birçok problem nedeniyle ortaya çıkar.



YANLIŞ: Obezite bir irade sorunudur. Hasta isterse zayıflayabilir.

DOĞRU: Birçok hastaya ailesi ve çevresi bu gözle bakar. Hastanın kilosu arttıkça ve hastanın bu fazla kiloda kaldığı süre uzadıkça hastanın kalıcı zayıflama şansı azalır.



YANLIŞ: İsteyen herkes obezite ameliyatı olabilir.

DOĞRU: Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olanlar, vücut kitle indeksi 35-40 arası olup obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon gibi ciddi sorunları olanlar, 15-65 yaş arasındakiler, en az bir yıldan beri vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olup diyetisyen gözetiminde en az iki kez diyetle zayıflamaya çalışan ama başarılı olamayanlar cerrahi adaylarıdır.



YANLIŞ: Ameliyata gerek yok. Yağ aldırma ile kilo sorunumu çözerim.

DOĞRU: Çok fazla kilosu olmayan hastaların tedavisine tabii ki rejim, egzersiz, yaşam tarzının değiştirilmesi gibi yöntemlerle başlamak gerekir. Ama bu tedavi yaklaşımı tüm hastalar için doğru değildir. Hatta ciddi egzersiz sonucu kalp hastalıkları riski artabilir.



YANLIŞ: Her hasta için en uygun ameliyat tüp mide ameliyatıdır.

DOĞRU: Hastanın yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi, eşlik eden hastalıkların varlığı, yeme alışkanlıkları vb faktörler de ameliyat seçimini etkileyeceği için bu düşünce doğru değildir.



YANLIŞ: Ameliyat sonrası tekrar kilo almam.

DOĞRU: Obezite cerrahisi sonrasında bazı hastalar yeterince kilo veremediği gibi (ameliyattan 18 ay sonra fazla kilonun yüzde 50'sinden azını kaybetmek), bazı hastalar da yıllar geçtikçe yeniden kilo almaya başlar. Yeniden ameliyat olma oranı ortalama yüzde 20'dir.



YANLIŞ: Ameliyata rağmen yine kilo aldım, artık çözümü yok.

DOĞRU: Obezite tedavisinde en sık kullanılan yöntemler olan davranış tedavisi, diyet, egzersiz, antiobezite ilaçlar, psikoterapi ve endoskopik yöntemler bu hastalarda denenebilir.