PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Obezite başa dert oluyor hareketsiz yaşam tehditi artırıyor! işte uzmanından doğru bilinen yanlışlar...

Türkiye'de hızla yaygınlaşan obezite, her yaştan kişi için hayati risklere neden oluyor. Aşırı kilo, diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu, obeziteye dair tüm doğru bilinen yanlışları anlatıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Şubat 2025
Obezite başa dert oluyor hareketsiz yaşam tehditi artırıyor! işte uzmanından doğru bilinen yanlışlar...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fazla kilo, hastalıkları çağırıyor. Obezite dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Tayfun Karahasanoğlu, özellikle evde geçirilen sürenin artması, fiziksel hareketsizlik ve sağlıksız beslenme nedeniyle obezitenin çocuk ve yetişkin her yaştan kişiyi çok daha fazla tehdit eder hale geldiğini söylüyor. Obezite cerrahisiyle ilgili doğru bilinen 8 yanlışı anlatıyor:

    YANLIŞ: Ben kilomla barışığım, ameliyata hiç gerek yok.
    DOĞRU: Obezite yaşam süresini ve yaşam kalitesini belirgin olarak düşürür. Üstelik obez olan ya da obeziteye bağlı diyabet veya kardiyovasküler hastalığı olan bir hasta üst solunum yolu hastalığı geçirirse sonuçlar çok daha kötüdür. Bu nedenle bu hastalardaki tedavi doğru bir zamanlamayla multidisipliner bir ekip tarafından doğru yöntemle gerçekleştirilmelidir.

    YANLIŞ: Obezite sadece estetik bir sorundur.
    DOĞRU: Hayır. Obezite çok ciddi bir hastalıktır. Buna bağlı diyabet, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları, uyku apnesi, kanser ve depresyon gibi birçok problem nedeniyle ortaya çıkar.

    YANLIŞ: Obezite bir irade sorunudur. Hasta isterse zayıflayabilir.
    DOĞRU: Birçok hastaya ailesi ve çevresi bu gözle bakar. Hastanın kilosu arttıkça ve hastanın bu fazla kiloda kaldığı süre uzadıkça hastanın kalıcı zayıflama şansı azalır.

    YANLIŞ: İsteyen herkes obezite ameliyatı olabilir.
    DOĞRU: Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olanlar, vücut kitle indeksi 35-40 arası olup obeziteye bağlı diyabet, hipertansiyon gibi ciddi sorunları olanlar, 15-65 yaş arasındakiler, en az bir yıldan beri vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olup diyetisyen gözetiminde en az iki kez diyetle zayıflamaya çalışan ama başarılı olamayanlar cerrahi adaylarıdır.

    YANLIŞ: Ameliyata gerek yok. Yağ aldırma ile kilo sorunumu çözerim.
    DOĞRU: Çok fazla kilosu olmayan hastaların tedavisine tabii ki rejim, egzersiz, yaşam tarzının değiştirilmesi gibi yöntemlerle başlamak gerekir. Ama bu tedavi yaklaşımı tüm hastalar için doğru değildir. Hatta ciddi egzersiz sonucu kalp hastalıkları riski artabilir.

    YANLIŞ: Her hasta için en uygun ameliyat tüp mide ameliyatıdır.
    DOĞRU: Hastanın yaşı, cinsiyeti, vücut kitle indeksi, eşlik eden hastalıkların varlığı, yeme alışkanlıkları vb faktörler de ameliyat seçimini etkileyeceği için bu düşünce doğru değildir.

    YANLIŞ: Ameliyat sonrası tekrar kilo almam.
    DOĞRU: Obezite cerrahisi sonrasında bazı hastalar yeterince kilo veremediği gibi (ameliyattan 18 ay sonra fazla kilonun yüzde 50'sinden azını kaybetmek), bazı hastalar da yıllar geçtikçe yeniden kilo almaya başlar. Yeniden ameliyat olma oranı ortalama yüzde 20'dir.

    YANLIŞ: Ameliyata rağmen yine kilo aldım, artık çözümü yok.
    DOĞRU: Obezite tedavisinde en sık kullanılan yöntemler olan davranış tedavisi, diyet, egzersiz, antiobezite ilaçlar, psikoterapi ve endoskopik yöntemler bu hastalarda denenebilir.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 6 Şubat paylaşımı: İlk günden beri devlet ve millet olarak bir oluruz
    CANLI | Takvim.com.tr deprem bölgesi Hatay’da! Geride kalan yaralar hala taze, kaybedilen hayatlar hepimizin yüreğinde I Depremin 2. yıl dönümü
    Başka Bir Gün
    6 Şubat, yitip giden canlar... Deprem şehitleri mezarları başında anılıyor!
    Deprem şehitleri Kur’an ve dualarla anılacak! Adıyaman’da Bir oluruz temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek
    Ankara’da kritik zirve: Başkan Erdoğan ve Steinmeier’dan ortak açıklama! Gazze’de ateşkes korunmalı
    Deprem bölgesinde yeniden ihya ve inşa! Bakan Murat Kurum: 2025 sonunda evine girmeyen afetzede olmayacak
    Kalp rahatsızlığı iddialarına yalanlama! Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama partiden geldi: Rutin kontroller...
    Bugün okullar tatil mi? 6 Şubat 2025 MEB-Valilik son dakika okul tatili olan iller!
    Kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü | Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Mal varlığının bir kısmı...
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki! Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu
    Başkan Erdoğan’dan Suriye ile geleceğimize yön verecek kararlar aldık mesajı! CHP’ye tepki: Kırmızı kartı birbirlerine gösteriyorlar
    Yapılan çalışmaları sindiremedi | Deprem bölgesinde hükümet sınıfta kaldı diyen Özgür Özel’e Murat Kurum’dan sert çıkış: Kendileri maketini bile yapamazlar
    Tehditler savurmuştu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi | Siyasi yasak...
    Kadıköy’de coştu! Fenerbahçe - Erzurumspor: 5-0 | MAÇ SONUCU
    İstanbul’a yılın ilk karı düştü! Meteoroloji’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Galatasaray’dan Mario Lemina sonrası bir transfer daha! Sıra ona geldi
    Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi
    Sarı serum kabusu sürüyor! Bir kişi daha hayatını kaybetti | Nedir bu sarı serum meselesi? Uzman isim uyardı
    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz