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Nostaljinin azı karar çoğu zarar

Nostalji, geçmişe özlem duygusu yaratırken ruhsal ve fiziksel sağlığımız üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler bırakabiliyor. Klinik Psikolog Gökşin Aköz, nostalji yapmanın demans ve alzheimer gibi hafıza temelli hastalıkların riskini azalttığını belirtiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Nostaljinin azı karar çoğu zarar

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    Ah nerede o eski bayramlar, eskiler böyle miydi... Büyüklerimizden ne çok duyarız böyle cümleler. Zaman hızla akıp geçiyor fakat insanoğlu eskiye duyduğu özlemi terk edemiyor. Nostalji yapmak bazen keyiflendiriyor bazen hüzünlendiriyor. Ruhsal ve fiziksel sağlığımız üzerinde etkiler yaratabiliyor. Klinik Psikolog Gökşin Aköz zaman zaman nostalji yapmanın demans, alzheimer gibi hafıza temelli hastalıklara yakalanmayı azalttığını belirtiyor. Ancak takıntılı bir biçimde geçmişe takılı kalmanın da ciddi patolojik problemlere, depresif ruh haline neden olabileceğine dikkat çekiyor.

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