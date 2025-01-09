Nostaljinin azı karar çoğu zarar

Ah nerede o eski bayramlar, eskiler böyle miydi... Büyüklerimizden ne çok duyarız böyle cümleler. Zaman hızla akıp geçiyor fakat insanoğlu eskiye duyduğu özlemi terk edemiyor. Nostalji yapmak bazen keyiflendiriyor bazen hüzünlendiriyor. Ruhsal ve fiziksel sağlığımız üzerinde etkiler yaratabiliyor. Klinik Psikolog Gökşin Aköz zaman zaman nostalji yapmanın demans, alzheimer gibi hafıza temelli hastalıklara yakalanmayı azalttığını belirtiyor. Ancak takıntılı bir biçimde geçmişe takılı kalmanın da ciddi patolojik problemlere, depresif ruh haline neden olabileceğine dikkat çekiyor.

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