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    Nefroloji Uzmanı Doktor Pınar Ergin uyarıyor! İlerleyen yaş böbrek hastalıklarına davetiye çıkarıyor

    Nefroloji Uzmanı Doktor Pınar Ergin uyarıyor. 40’lı yaşlardan sonra böbreğin işlevi yavaşlıyor. Bu durum idrar yolu enfeksiyonuna yol açıyor. Erken teşhisse şikayetleri azaltıyor. İşte sizler için derlediğimiz 26 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Böbreklerin işi yaş

    İlerleyen yaş, hastalıkları da davetiye çıkartıyor. Bunların başında böbrek hastalıkları geliyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Pınar Ergin, böbreklerin işlevlerinin 40 yaşından itibaren gerilemeye başladığını söylüyor. Bu durum, 50-60 yaş arasında daha da hızlanıyor. 65 yaşından sonra kandaki üre ve kreatin oranı değişmese bile böbreklerin kanı temizleme kapasitesi düşüyor. Bu nedenle 65 yaş üzerindeki tüm bireylerin sıvı alımına dikkat etmeleri ve hayvansal protein tüketimini azaltmaları gerekiyor. Dr. Pınar Ergin, "Çocuklarda böbreklerin idrarı yoğunlaştırma yeteneği azdır ve bu nedenle aşırı sıvı kaybından çok fazla etkilenirler. Böbreklerin işlevleri 40 yaşından itibarense belirli bir hızda gerilemeye başlar. Yaşlılıkta böbrek işlevlerinin gerilemesi, böbreklerin tüm arıtma etkinliklerinin giderek azalır" uyarısında bulunuyor. İdrar yolu enfeksiyonunun ileri yaştaki erkeklerde prostat büyümesine bağlı olarak görüldüğünü söyleyen Dr. Ergin, böbreklerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesini öneriyor.



    NODÜLLER ÇARPINTI YAPAR
    Tiroit nodülü, tiroit dokusu içinde oluşan farklı yapıda ve değişik büyüklüklerdeki anormal yumrular olarak biliniyor. Genellikle rastgele yapılan kontrollerle tespit edilen bu nodüller eğer fazla çalışıyorsa zayıflama, sinirlilik, çarpıntıya neden oluyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, "Nodül şüpheli ise ultrason eşliğinde iğne biopsisi yapmak gerekir. Kanser değilse tiroidin çalışması normalse çoğunlukla hiçbir tedavi verilmez. Nodülde büyüme varsa ve kanser teşhisi konulduysa tedavi kesin olarak ameliyattır" diyor.



    BAĞIRSAK KANSERİNİ ADIM ADIM YENİN
    Bağırsak kanseri, Türkiye'de en çok görülen 5 kanser türü arasında yer alıyor. Genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, lifsiz beslenmenin ve fazla et tüketiminin riski artırdığını söylüyor. "Bağırsakların en büyük ilacı harekettir. Ne kadar çok hareket ederseniz bağırsak o kadar çalışacaktır. Yarım saat veya 1 saat tempolu yürüyüş yapmamız gerekir. Bağırsakların iyi bir şekilde çalışması için hareket halinde olmamız gerekiyor" önerisinde bulunuyor.



        GEÇMEYEN HALSİZLİKTE DİYABET GİZLİ
        Diyabet, pankreasın yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi halinde ortaya çıkıyor. Genellikle fazla su tüketimi, sık idrara çıkma, halsizlik, görme bozukluğu ve ani kilo kaybı gibi şikayetlere yol açıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Akın Çam, bu hastalıktan korunmak için fast food yiyeceklerden, hazır gıdalardan, asitli içeceklerden ve hazır meyve sularından uzak durmak gerektiğini söylüyor.



        MİS GİBİ SAĞLIK
        Güzel kokusuyla gönülleri çalan fesleğen, hastalıklara savaş açıyor. Sindirim sistemini düzenleyen bu bitki, hazımsızlığı ve mide bulantısını iyileştiriyor. Anti-stres etkisi sayesinde, depresyon, gerginlik, stres ve uykusuzluk durumlarına olumlu etki gösteriyor. Migren ve epilepsi şikayetlerini azaltıyor. Bronşit ve astımı engelliyor. Akciğer kanserinden koruyor.



        KOLESTEROLE LEBLEBİ
        En sevilen kuruyemişlerden leblebi, uzun süre tok tutar. Zayıflatır. Kötü kolesterolü düşürür. Felç riskini azaltır. Stresi azaltır. Kansızlığı bitirir. Yorgunluğu alır. Kolon kanserini bitirir.



            GRİBİN İLACI KİVİ
            C vitamini deposu kivi, bağışıklığı güçlendirir. Griple mücadele eder. Vücudu toksinlerden temizler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Astıma iyi gelir.

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            Haberler Sağlık Nefroloji Uzmanı Doktor Pınar Ergin uyarıyor! İlerleyen yaş böbrek hastalıklarına davetiye çıkarıyor
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