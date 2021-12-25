Nefroloji Uzmanı Doktor Pınar Ergin uyarıyor! İlerleyen yaş böbrek hastalıklarına davetiye çıkarıyor

İlerleyen yaş, hastalıkları da davetiye çıkartıyor. Bunların başında böbrek hastalıkları geliyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Pınar Ergin, böbreklerin işlevlerinin 40 yaşından itibaren gerilemeye başladığını söylüyor. Bu durum, 50-60 yaş arasında daha da hızlanıyor. 65 yaşından sonra kandaki üre ve kreatin oranı değişmese bile böbreklerin kanı temizleme kapasitesi düşüyor. Bu nedenle 65 yaş üzerindeki tüm bireylerin sıvı alımına dikkat etmeleri ve hayvansal protein tüketimini azaltmaları gerekiyor. Dr. Pınar Ergin, "Çocuklarda böbreklerin idrarı yoğunlaştırma yeteneği azdır ve bu nedenle aşırı sıvı kaybından çok fazla etkilenirler. Böbreklerin işlevleri 40 yaşından itibarense belirli bir hızda gerilemeye başlar. Yaşlılıkta böbrek işlevlerinin gerilemesi, böbreklerin tüm arıtma etkinliklerinin giderek azalır" uyarısında bulunuyor. İdrar yolu enfeksiyonunun ileri yaştaki erkeklerde prostat büyümesine bağlı olarak görüldüğünü söyleyen Dr. Ergin, böbreklerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesini öneriyor.