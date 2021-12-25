Nefroloji Uzmanı Doktor Pınar Ergin uyarıyor! İlerleyen yaş böbrek hastalıklarına davetiye çıkarıyor

İlerleyen yaş, hastalıkları da davetiye çıkartıyor. Bunların başında böbrek hastalıkları geliyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Pınar Ergin, böbreklerin işlevlerinin 40 yaşından itibaren gerilemeye başladığını söylüyor. Bu durum, 50-60 yaş arasında daha da hızlanıyor. 65 yaşından sonra kandaki üre ve kreatin oranı değişmese bile böbreklerin kanı temizleme kapasitesi düşüyor. Bu nedenle 65 yaş üzerindeki tüm bireylerin sıvı alımına dikkat etmeleri ve hayvansal protein tüketimini azaltmaları gerekiyor. Dr. Pınar Ergin, "Çocuklarda böbreklerin idrarı yoğunlaştırma yeteneği azdır ve bu nedenle aşırı sıvı kaybından çok fazla etkilenirler. Böbreklerin işlevleri 40 yaşından itibarense belirli bir hızda gerilemeye başlar. Yaşlılıkta böbrek işlevlerinin gerilemesi, böbreklerin tüm arıtma etkinliklerinin giderek azalır" uyarısında bulunuyor. İdrar yolu enfeksiyonunun ileri yaştaki erkeklerde prostat büyümesine bağlı olarak görüldüğünü söyleyen Dr. Ergin, böbreklerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesini öneriyor.
NODÜLLER ÇARPINTI YAPAR
Tiroit nodülü, tiroit dokusu içinde oluşan farklı yapıda ve değişik büyüklüklerdeki anormal yumrular olarak biliniyor. Genellikle rastgele yapılan kontrollerle tespit edilen bu nodüller eğer fazla çalışıyorsa zayıflama, sinirlilik, çarpıntıya neden oluyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, "Nodül şüpheli ise ultrason eşliğinde iğne biopsisi yapmak gerekir. Kanser değilse tiroidin çalışması normalse çoğunlukla hiçbir tedavi verilmez. Nodülde büyüme varsa ve kanser teşhisi konulduysa tedavi kesin olarak ameliyattır" diyor.
BAĞIRSAK KANSERİNİ ADIM ADIM YENİN
Bağırsak kanseri, Türkiye'de en çok görülen 5 kanser türü arasında yer alıyor. Genellikle yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, lifsiz beslenmenin ve fazla et tüketiminin riski artırdığını söylüyor. "Bağırsakların en büyük ilacı harekettir. Ne kadar çok hareket ederseniz bağırsak o kadar çalışacaktır. Yarım saat veya 1 saat tempolu yürüyüş yapmamız gerekir. Bağırsakların iyi bir şekilde çalışması için hareket halinde olmamız gerekiyor" önerisinde bulunuyor.