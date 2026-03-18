Çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, rahim iç tabakası dokusunun rahim dışında, genellikle yumurtalıklarda büyümesiyle oluşuyor. Tedavi edilmediğinde hayat kalitesini düşürüyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, her 10 kadından birinde görülen çikolata kistinin nefes darlığı ile böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söylüyor.
DUYGU DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ YAŞANABİLİR
Her ay adet dönemlerinde kadınlar şiddetli ağrı çektiğinde bunun normal olduğunu söylüyor, kadınlarda baskı oluyor. Bu tür durumlarda hastalar kendilerini saklıyorlar. Farkındalığı artırırsak iş gücü kaybı da olmayacak, bu hastalar daha fazla topluma katılacaklar. Çikolata kisti hastalarında bulantı, istifra, bele ve bacağa vuran ağrılar gibi semptomlar görülüyor. Beraberinde duygu durum değişiklikleri yaşanabilir.
KOMŞU ORGANLARA GİREBİLİYOR
Hastalık ilk evrede teşhisi konulduğunda ağrı kesici ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Fark edilmediği takdirde bu hastalık organlara yerleşebiliyor, sadece yumurtalıkta olan bir hastalık gibi düşünmemek gerekiyor.
Yanındaki komşu organlara,bağırsaklar, üreterler, idrar yollarınagirebiliyor. Yüzde 2-3 hastada böbrek kaybı oluşuyor.
Hastanın hiç farkında olmadan ufak tefek ağrısı var ama doktora başvurduğunda yüzde 80-90 böbrek kayıpları hatta diyalize mahkum olacak şekilde böbrek problemleri ortaya çıkabiliyor. Hasta diyaframı tuttuğunda aylık ciddi sıkıntılar yaşıyor, nefes darlığı çekiyor.
AĞRISIZ YAŞAM MÜMKÜN
Çikolata kisti hastaları,kadın doğumla başlıyorlar, genel cerrahi, üroloji, göğüs ve diğer bölümlerle devam ediyor.Altta yatan sebep saptanmadığında en son psikiyatriye gidiyor. 'Bu ağrı psikolojiktir' denilerek, hastalığın ilerlemesine sebep olunabiliyor. Doğru hekimlere başvurmak gerekir. Çikolata kisti kısırlığa da yol açabilir. Ağrı kesici ve hormonal tedavilerin yanı sıra organ tutulumu olan hastalarda kapalı cerrahi operasyonlar gerçekleştirilir.