Nefes darlığının sebebi meğer o kistmiş: Böbrekleri bile iflas ettiriyor!

Kadınlar arasında yaygın görülen çikolata kisti (endometriozis) hakkında korkutan uyarı! Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, tedavi edilmeyen kistlerin sadece kadın hastalıklarıyla sınırlı kalmadığını böbrek kaybı, diyaliz süreci ve nefes darlığı gibi hayati tehlikelere yol açabileceğini açıkladı. 'Ağrın psikolojik' denilerek geçiştirilen belirtilerin arkasındaki sinsi tehlikeye dikkat çeken uzman isim, erken teşhis ve kapalı cerrahi yöntemleriyle ağrısız bir yaşamın formülünü anlattı.

Nefes darlığının sebebi meğer o kistmiş: Böbrekleri bile iflas ettiriyor!
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, her 10 kadından birinde görülen çikolata kistinin böbrek yetmezliği ve nefes darlığına yol açabildiğini belirtti.
  • Endometriozis olarak bilinen çikolata kisti, rahim iç tabakası dokusunun rahim dışında genellikle yumurtalıklarda büyümesiyle oluşuyor.
  • Hastalık fark edilmediğinde bağırsaklar, idrar yolları ve üreterler gibi komşu organlara yayılabiliyor ve yüzde 2-3 hastada böbrek kaybı meydana geliyor.
  • Çikolata kisti tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabiliyor ve hastalarda şiddetli ağrı, bulantı, kusma gibi belirtiler görülüyor.
  • Hastalık erken evrede teşhis edildiğinde ağrı kesici ilaçlarla tedavi edilebilirken, organ tutulumu olan hastalarda kapalı cerrahi operasyonlar uygulanıyor.

Çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, rahim iç tabakası dokusunun rahim dışında, genellikle yumurtalıklarda büyümesiyle oluşuyor. Tedavi edilmediğinde hayat kalitesini düşürüyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, her 10 kadından birinde görülen çikolata kistinin nefes darlığı ile böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söylüyor.

Çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, her 10 kadından birini etkileyebilen ciddi bir sağlık sorunu. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir)

DUYGU DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ YAŞANABİLİR

Her ay adet dönemlerinde kadınlar şiddetli ağrı çektiğinde bunun normal olduğunu söylüyor, kadınlarda baskı oluyor. Bu tür durumlarda hastalar kendilerini saklıyorlar. Farkındalığı artırırsak iş gücü kaybı da olmayacak, bu hastalar daha fazla topluma katılacaklar. Çikolata kisti hastalarında bulantı, istifra, bele ve bacağa vuran ağrılar gibi semptomlar görülüyor. Beraberinde duygu durum değişiklikleri yaşanabilir.

Şiddetli adet ağrısı “normal” değildir; altta yatan neden endometriozis olabilir.

KOMŞU ORGANLARA GİREBİLİYOR

Hastalık ilk evrede teşhisi konulduğunda ağrı kesici ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Fark edilmediği takdirde bu hastalık organlara yerleşebiliyor, sadece yumurtalıkta olan bir hastalık gibi düşünmemek gerekiyor.

Tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşüren hastalık, farklı organlara yayılabiliyor.

Yanındaki komşu organlara,bağırsaklar, üreterler, idrar yollarınagirebiliyor. Yüzde 2-3 hastada böbrek kaybı oluşuyor.

Endometriozis; bulantı, kusma ve bele vuran ağrılarla kendini gösterebilir.

Hastanın hiç farkında olmadan ufak tefek ağrısı var ama doktora başvurduğunda yüzde 80-90 böbrek kayıpları hatta diyalize mahkum olacak şekilde böbrek problemleri ortaya çıkabiliyor. Hasta diyaframı tuttuğunda aylık ciddi sıkıntılar yaşıyor, nefes darlığı çekiyor.

Duygu durum değişiklikleri de çikolata kistinin önemli belirtileri arasında yer alıyor.

AĞRISIZ YAŞAM MÜMKÜN

Çikolata kisti hastaları,kadın doğumla başlıyorlar, genel cerrahi, üroloji, göğüs ve diğer bölümlerle devam ediyor.Altta yatan sebep saptanmadığında en son psikiyatriye gidiyor. 'Bu ağrı psikolojiktir' denilerek, hastalığın ilerlemesine sebep olunabiliyor. Doğru hekimlere başvurmak gerekir. Çikolata kisti kısırlığa da yol açabilir. Ağrı kesici ve hormonal tedavilerin yanı sıra organ tutulumu olan hastalarda kapalı cerrahi operasyonlar gerçekleştirilir.

