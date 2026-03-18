Çikolata kisti tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açabiliyor ve hastalarda şiddetli ağrı, bulantı, kusma gibi belirtiler görülüyor.

Hastalık fark edilmediğinde bağırsaklar, idrar yolları ve üreterler gibi komşu organlara yayılabiliyor ve yüzde 2-3 hastada böbrek kaybı meydana geliyor.

Çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, rahim iç tabakası dokusunun rahim dışında, genellikle yumurtalıklarda büyümesiyle oluşuyor. Tedavi edilmediğinde hayat kalitesini düşürüyor. TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, her 10 kadından birinde görülen çikolata kistinin nefes darlığı ile böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söylüyor.

Çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, her 10 kadından birini etkileyebilen ciddi bir sağlık sorunu.

DUYGU DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ YAŞANABİLİR

Her ay adet dönemlerinde kadınlar şiddetli ağrı çektiğinde bunun normal olduğunu söylüyor, kadınlarda baskı oluyor. Bu tür durumlarda hastalar kendilerini saklıyorlar. Farkındalığı artırırsak iş gücü kaybı da olmayacak, bu hastalar daha fazla topluma katılacaklar. Çikolata kisti hastalarında bulantı, istifra, bele ve bacağa vuran ağrılar gibi semptomlar görülüyor. Beraberinde duygu durum değişiklikleri yaşanabilir.