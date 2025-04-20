PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Nefes darlığını hafife almayın! Akciğerdeki sertleşme solunum yetmezliğine yol açıyor

Akciğerdeki sertleşme, tedavisi geciktirildiğinde solunum yetmezliğine yol açıyor. En tipik belirtisini nefes darlığı oluşturuyor. Uzmanlar, hastaların merdiven çıkarken veya yük taşırken dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Nefes darlığını hafife almayın! Akciğerdeki sertleşme solunum yetmezliğine yol açıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Toplumda 'akciğerlerde sertleşme' olarak bilinen pulmoner fibroz, doğrudan kansere dönüşmemekle birlikte hastalarda akciğer kanseri gelişme riskini artırıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nur Dilek Bakan, erken teşhis ve tedavinin yaşamsal öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor.

İLERLEME DURDURULABİLİR
Bakan, "Günümüzde bu hastalığın henüz kesin çözümü olmasa da akciğerlerde oluşan hasarın ilerlemesini önlemek, semptomları en aza indirerek hastanın yaşam kalitesini yükseltmek mümkün olabiliyor. Tedaviye erken dönemde başlandığında fibrozun ilerlemesini durdurmada veya yavaşlatmada daha etkili sonuçlar alınıyor. Erken teşhis için nefes darlığı şikayetinde zaman kaybetmeden mutlaka hekime başvurulmalıdır" diyor.

Şunları söylüyor:

1.5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLİYOR
Pulmoner fibroz geliştiğinde, akciğerlerin iç yüzeyini kaplayan hava kesecikleri ve akciğer dokusunun destekleyici yapıları zarar görüyor. Akciğerin bu yapılarının kalınlaşıp sertleşerek esnekliğini kaybetmeleri, içimize solunumla çektiğimiz oksijenin kanımıza geçişine engel oluyor. Bunun sonucunda nefes darlığı gelişmeye başlıyor ve ilerleyince solunum yetmezliğine neden olabiliyor. Dünyada tanı konulan 1-1.5 milyon pulmoner fibroz hastası olduğu belirtiliyor.

PEK ÇOK SEBEBİ OLABİLİYOR
Pulmoner fibroza neden olabilen pek çok etken var. Bağ dokusu hastalıkları, çeşitli kimyasal gazlar gibi mesleksel veya çevresel maruziyetler ya da bazı ilaçlar bu hastalığa en sık yol açan nedenler. Sebep olabilecek bir etken bulunamazsa "idyopatik pulmoner fibroz" olarak adlandırılıyor. Bilgisayarlı tomografi, solunum fonksiyon testleri, bronkoskopi ile akciğerden alınan yıkantı sıvısı veya biyopsi ile nadiren cerrahi akciğer biyopsisi de hastalığın teşhisinde kullanılan en önemli araçları oluşturuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE 27 BİN TL | En yüksek hangi banka veriyor? Milyonların gözü protokole çevrildi...
Başkan Erdoğan’dan Normal doğum pankartı çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel’e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
CHP’nin Yozgat mitingi gerçekleri… Çevre illerden taşıdılar yine olmadı
Uzmanı ayrılığa giden sorunları TAKVİM’e anlattı: Ailelerin yoğun beklentileri evlilik ilişkisini olumsuz etkileyebiliyor
Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHP’yi yerden yere vurdu! Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki
Ayaklı Gazete Ödül Töreni’ne atv damgası! Esra Erol, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz ödül aldı
Hamas heyeti Ankara’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüler! Masada kalıcı ateşkese yönelik çabalar ele alındı
CHP’nin izinsiz gösterisi sokakları karıştırdı: Polisle arbede çıktı! İstanbul Valisi Davut Gül’den sert tepki: En hafif tabiriyle provokasyondur
Kartal’ın Göz Göz çilesi! Göztepe - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Oyuncu Sevil Akdağ arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! 30 bıçak darbesi... İşte ilk ifadesi | Hangi dizilerde rol aldı?
İtirafçı olan Murat Abbas yolsuzluk tezgahını anlattı! İfadesinde kimlerin ismini verdi? Yine o ekip... Operasyon öncesi gizli toplantı
Başkan Erdoğan Savaştan daha tehlikeli diyerek uyardı: Nüfus beka sorunudur
Putin’den paskalya ateşkesi! Rusya o tarihlerde bütün askeri operasyonları durduruyor
Özgür Özel traktöre binince akıllara o vaadi geldi: Çarpıcı olsun diye yazdık
Türkiye günlerce konuştu! Ece Gürel’in otopsi raporu hazırlandı... İşte ölüm nedeni
Roma’da nükleer masa! ABD ve İran ne konuştu? Bir tur daha görüşecekler
Galatasaray ilk transferini bitiyor! Anlaşma neredeyse tamam
Elon Musk Giorgia Meloni’yi görünce kıpkırmızı oldu aşk iddiaları yeniden alevlendi
Mourinho’dan farklı karar! Kayserispor maçında o isim sahada
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı! Mine Tugay kayıtsız kalmadı