Mutfakta hayat kurtaran pratik öneriler!

Özellikle çalışan kadınlar için mutfakta pratik öneriler hayat kurtarıyor… İşte size zaman kazandıran süper bilgiler:

DOLAPTA KÖFTENİZ OLSUN

Vaktiniz olduğunda fazla miktarda kıyma alıp köfte harcı hazırlayın ve şekillendirdikten sonra istediğiniz sayıda olacak şekilde buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya kaldırın. Kullanacağınız kadarını derin dondurucudan alıp buzdolabının içinde çözdürün.



SALATA SOSLARI

Damak tadınıza göre yağ-limon-sirke ve aromatik otlarla hazırladığınız salata soslarını kapaklı kavanozlara koyup buzdolabında saklayabilir ve ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

DOMATESLERİ POŞE EDİN

Yaz mevsiminde domatesler en lezzetli zamanındayken pose ederek saklayabilirsiniz. Bunun için domatesleri kaynar suya atın, 1-2 dakika suda tuttuktan sonra çıkarıp kabuklarını soyun. Sıcakken cam kavanozlara yerleştirip kapağını sıkıca kapatıp ters çevirin. Soğuyunca oda sıcaklığında veya buzdolabında saklayıp kış boyunca yemeklerinize ekleyebilirsiniz.



SANDVİÇ MALZEMELERİ

Sabahları işte veya okulda hazır ürünlerle kahvaltı etmek yerine evde hazırladığınız bir sandviçi yanınıza almak isterseniz, kullanacağınız malzemeleri önceden dilimleyip saklama kaplanına bölüştürün. Böylece sabah çok kısa sürede sandviç hazırlayabilirsiniz.



PORSİYONLARA AYIRIN

Toplu et ve et ürünleri alışverişi yaptığınızda aldığınız malzemeleri birer yemeklik olacak şekilde porsiyonlara ayırıp derin dondurucuya yerleştirin. Böylece pişirmek istediğiniz zaman daha kısa sürede çözünmelerini sağlarsınız.



ETLERİ MARİNE EDİN

Et ve tavukları soslarla marine edip kapaklı veya streç filmle kapladığınız cam kaplara koyup 3-4 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Fırında pişirebilir veya az yağ eklenmiş tavada pişirebilirsiniz.



ETİ HAŞLAYIP KALDIRIN

Yemeklere ekleyeceğiniz eti önceden haşlayıp buzdolabına koyarak birkaç gün boyunca saklayabilir ve haşlamak için zaman harcamadan kullanabilirsiniz.

BAKLİYATLARA ÇÖZÜM

Nohut, kuru fasulye, siyah fasulye, buğday, barbunya gibi bakliyatları haşlayıp porsiyonlara ayırdıktan sonra derin dondurucuya kaldırın. Malzemeleri birkaç saat öncesinde derin dondurucudan çıkarıp yemek yapabilir veya salatalarınıza ekleyerek besleyici bir öğün hazırlayabilirsiniz.

