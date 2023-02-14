Mısır püskülü çayı ne işe yarar? Mısır püskülü çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır?

Mısır Püskülü Çayı Nasıl Yapılır?

Mısır püskülü çayı yapımı oldukça kolaydır. Mısırların kenarında püsküller yer alır. Püsküller toplandıktan sonra kaba alınır. Suyun içine atılan püsküller demlenmek üzere beklenir. Çay hazır hale geldikten sonra içine tatlandırıcı besinler de eklenebilir. Mısır püskülü çay olarak tüketilebildiği gibi direkt olarak da kullanılabilir. Salata ya da yemeklerde bitki çayı yapmadan da yenilebilir. Besin değeri yüksek olan çay bağışıklık, dolaşım ve sindirim sistemlerini düzenlemeye yardımcı olur. Yemeklerde kullanılması faydalıdır.

Mısır Püskülü Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Mısır püskülü çay tüketimi aç ya da tok karnına yapılabilir. Sabah ya da akşamları tüketilebilen ürün akşam içildiğinde vücudu sakinleştirir.

Mısır Püskülü Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var

Mısır püskülü çayı içeriği içinde C ve K vitamininden oluşur. Vitaminler vücut için gerekli olan besin değerleridir. Vücudun eksik kalması halinde çeşitli hastalıklar görülebilir. Bitkide yer alan mineraller potasyumdur. Potasyum vücudun pek çok yerine fayda sağlar.