Milyonda bir görülüyor ama ölüm riski taşıyor
Guillain-Barré Sendromu (GBS), vücudun kendi sinirlerine saldırdığı nadir bir otoimmün hastalıktır. Genellikle enfeksiyon sonrası ortaya çıkan ani güçsüzlük, felç ve birçok ciddi semptomla seyreden bu durum, acil tıbbi müdahale gerektirir.
Guillain-Barré sendromu, bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine yanlışlıkla saldırarak hasar vermesiyle ortaya çıkar. Bu hasar, sinirlerin iletimini bozarak güçsüzlük, uyuşma ve bazen felce neden olur. Genellikle ayak ve bacaklarda başlayan bu belirtiler, hızla yukarı doğru yayılabilir.
Guillain-Barré sendromu belirtileri neler?
GBS belirtileri genellikle hızla gelişir ve şunları içerebilir:
- Karıncalanma ve Zayıflık: Parmaklarda veya ayaklarda başlayan ve hızla bacaklara, kollara yayılan karıncalanma hissi ve kas güçsüzlüğü.
- Yürüme Güçlüğü: Dengesiz yürüyüş, merdiven çıkmada zorluk veya yürüyememe.
- Yüz Kasları Etkilenimi: Konuşma, çiğneme veya yutmada zorluk, çift görme veya gözleri hareket ettirememe.
- Şiddetli Ağrı: Sızlama, batma veya kramp şeklinde hissedilen ve geceleri kötüleşen ağrı.
- Otonomik Bozukluklar: Nabız hızında artış veya düzensizlik, tansiyon dalgalanmaları, idrar yapma veya bağırsak sorunları.
- Solunum Problemleri: En ciddi belirti olan nefes almada zorluk, acil tıbbi müdahale gerektirir.
Belirtiler genellikle iki hafta içinde zirveye ulaşır.
Guillain-Barré sendromu türleri neler?
GBS'nin başlıca türleri:
- Akut İnflamatuar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (AIDP): En yaygın tip. Miyelin kılıfına saldırır; bacaklarda başlayıp yukarı yayılan güçsüzlük ana belirtidir.
- Miller Fisher Sendromu (MFS): Göz kaslarının felci ve dengesiz yürüyüşle karakterizedir.
- Akut Motor Aksonal Nöropati ve Akut Motor-Duyusal Aksonal Nöropati: Sinir liflerinin kendisine saldırır.
Ne Zaman Doktora Başvurmalı?
Hafif karıncalanma dışında yayılan veya kötüleşen belirtiler görüldüğünde doktora danışılmalıdır. Ancak aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa acil tıbbi yardım alınması önemlidir.
- Ayak veya parmaklarda başlayan karıncalanmanın hızla vücudun üst kısımlarına yayılması.
- Hızlıca kötüleşen güçsüzlük veya uyuşma.
- Nefes almada zorluk veya nefes darlığı.
- Boğulma hissi.
- GBS hızla ilerleyebilen ciddi bir durumdur ve erken tedavi, iyileşme şansını artırır.
Guillain-Barré Sendromu neden gelişir?
Mayo Clinic'te yer alan habere göre GBS'nin kesin nedeni genellikle belirsizdir. Çoğu zaman bir enfeksiyonu takiben bağışıklık sisteminin sinirlere saldırmasıyla ortaya çıkar.
Potansiyel tetikleyiciler:
- Enfeksiyonlar: En sık Campylobacter bakterisi, grip, sitomegalovirüs, Epstein-Barr, Zika, Hepatit virüsleri, HIV, COVID-19.
- Diğer Nedenler: Ameliyat, travma, Hodgkin lenfoması.
- Çok nadiren aşılar da tetikleyici olabilir.
Kimler Daha Fazla Etkilenir?
GBS her yaşta görülebilir, ancak yaş ilerledikçe risk artar.
Erkeklerde kadınlara göre biraz daha yaygındır.
GBS'nin yol açabileceği komplikasyonlar neler?
- Nefes Darlığı: Solunum kasları etkilenebilir, hastaların çoğu geçici olarak solunum cihazına ihtiyaç duyabilir.
- Kalıcı Etkiler: Çoğu kişi tamamen iyileşse de, hafif derecede kalıcı güçsüzlük, uyuşma veya yorgunluk görülebilir.
- Kalp ve Tansiyon Sorunları: Nabız ve tansiyon dalgalanmaları yaygındır.
- Ağrı: Sinir ağrısı sık görülür ve tedavi gerektirebilir.
- Bağırsak/Mesane Sorunları: Fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilir.
- Kan Pıhtıları: Hareketsizliğe bağlı pıhtı oluşumu riski vardır.
- Basınç Yaraları: Sürekli yatakta kalmaya bağlı bası yaraları oluşabilir.
- Nüks: Küçük bir yüzde hastada semptomlar tekrar edebilir.
- Erken dönemde belirtiler ne kadar şiddetliyse uzun dönemli komplikasyon riski de o kadar artar. Nadiren de olsa solunum yetmezliği veya kalp krizi gibi nedenlerden ölüm meydana gelebilir.