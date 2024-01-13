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Mikroplu balgamda verem saklı: İşte tüberkülozla ilgili bilinmesi gerekenler

Verem yani tüberküloz, vücut direncinin düştüğü zamanda ortaya çıkıyor. Hava yoluyla bulaşıyor. Prof. Dr. Şeref Özkara, “Öksürük, balgam, terleme, iştahsızlık, zayıflama ve halsizlik olur. Balgamda mikrop varsa bu veremdir” diyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Mikroplu balgamda verem saklı: İşte tüberkülozla ilgili bilinmesi gerekenler

Verem yani tüberküloz, öksürük, hapşırma gibi havayolu ile insandan insana bulaşan mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin genellikle akciğerlere saldırması ile ortaya çıkıyor. Kolay bulaşan bir hastalık olmayan tüberkülozun vücuda girmesi için enfekte olan bir kişiyle çok fazla zaman geçirilmiş olması gerekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şeref Özkara, tüberkülozla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

ANLAŞILMASI KARIŞIK
Verem hastaları, ağzından çıkan partiküllerin havada gezerek başka kişilerin ağzına girerek akciğerlere ulaşıyor. Vücut mikrobu tanıdıktan sonra hastalık ya 1-2 yılda gelişir ya da çok ileri bir tarihte gelişir. Mesela çocukken ve gençken aldığı verem mikrobunun yaşlılıkta ya da herhangi bir vücut direnci düştüğü zamanda hastalık ortaya çıkar. Tüberküloz hastalığı bu şekilde mikrop almaktan hastalık çıkması arasında geçen uzun süre nedeniyle biraz anlaşılması karmaşık gözüküyor.

İKİ HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA...
Tüberküloz hastalığının belirtileri, kişinin öksürüğü, balgamı, terlemeleri, iştahsızlığı, zayıflaması ve halsizliği olur. İki haftanın üzerinde öksürüğünüz varsa mutlaka doktora gidin. Durumu olmayan veya sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, direkt verem savaş dispanserine ücretsiz gidebilirler.



6 AY İLAÇ İÇMEK ZOR İŞ
Akciğer filmindeki değişiklikleri gördüğümüz zaman balgama bakarız. Mikrop varsa bu veremdir. Balgamdaki mikrobu görmek için değişik testlerimiz var. Bu testleri yaparız, mikrobu gördüğümüz zaman kesin teşhis koyarız. Verem tedavisi ilaçla yapılıyor. 70 kilogram üzerinde bir kişi günde on hap kullanıyor. Kilo düşükse daha az miktarda hap günlük içiyoruz. 6 aylık tedavide hasta düzelmeye başlıyor.

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