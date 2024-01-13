Mikroplu balgamda verem saklı: İşte tüberkülozla ilgili bilinmesi gerekenler

Verem yani tüberküloz, öksürük, hapşırma gibi havayolu ile insandan insana bulaşan mycobacterium tuberculosis isimli bakterinin genellikle akciğerlere saldırması ile ortaya çıkıyor. Kolay bulaşan bir hastalık olmayan tüberkülozun vücuda girmesi için enfekte olan bir kişiyle çok fazla zaman geçirilmiş olması gerekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şeref Özkara, tüberkülozla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

ANLAŞILMASI KARIŞIK

Verem hastaları, ağzından çıkan partiküllerin havada gezerek başka kişilerin ağzına girerek akciğerlere ulaşıyor. Vücut mikrobu tanıdıktan sonra hastalık ya 1-2 yılda gelişir ya da çok ileri bir tarihte gelişir. Mesela çocukken ve gençken aldığı verem mikrobunun yaşlılıkta ya da herhangi bir vücut direnci düştüğü zamanda hastalık ortaya çıkar. Tüberküloz hastalığı bu şekilde mikrop almaktan hastalık çıkması arasında geçen uzun süre nedeniyle biraz anlaşılması karmaşık gözüküyor.