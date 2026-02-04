Migros Doğadan kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı işte kazanan asil ve talihli listesi.

Migros Doğadan kampanyası çekilişinde Dyson Airstrait, iPad 16 Wifi-128 GB, Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1,18 lt kazanan asil talihliler.

Migros Doğadan kampanyası çekilişinde Dyson Airstrait, iPad 16 Wifi-128 GB, Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1,18 lt kazanan asil talihliler (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

Dyson Airstrait Asil Talihlileri:Ferhat Düzgün - Ozan Kömürcüoğlu / Antalya - Hüseyin Arslan - Dilek Dağıstan - Fadime Toprak

iPad 16 Wifi-128 GB Asil Talihlileri:Mizgin İlbas - Talat Mutlu - Tuğçe Koca - Duygu Güncü - Ebru Yesilova

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1,18 lt Asil Talihlileri:Fatma Gülümser - Hande Çapalar - Sema Aslan - İsmail Hasret Taşkın - Cengiz Ermiş - Erol Topaloğlu / Hatay - Songül Tan - Mehmet Erkan Taş - Gülnaz Bilge - Yeltekin Demirel - Baran Tarhan - Fadime Gülşah Gacar Tiryaki - Mustafa Pekdemir - Mehmet Küçükkaya - Aylin İvgen - Hüsne İmran Karacan - Ersin Bereketlioglu - Gülsen Bingül Kolçak - Göksel Çelik - Aylin Erdem - Mert Akay - Tuğba Tamer - Özlem Şahin - Esra Acar - Ayşe Kabadayı - Mert Dikici - Serap Karaderi - Elif Rudarlı - Ebru Günay Gökbük - Ecem Delal Diker

Migros Doğadan kampanyası çekilişinde Dyson Airstrait, iPad 16 Wifi-128 GB, Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1,18 lt kazanan yedek talihliler

Migros Doğadan kampanyası çekilişinde Dyson Airstrait, iPad 16 Wifi-128 GB, Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1,18 lt kazanan yedek talihliler (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

Dyson Airstrait Yedek Talihlileri:1-) Mehmet Yurt 2-) Cennet Durak 3-) Fatma Türkkol / Nevşehir 4-) Gülcan Ağrrcan 5-) İsmail Haldun Yılmaz

iPad 16 Wifi-128 GB Yedek Talihlileri:1-) Tülay Bayrakdar 2-) Cafer Bülbül 3-) Öner Erol 4-) Mehtap Hatun 5-) Asıkar Karakaya

Stanley QuencherPipetli Termos Bardak 1,18 lt Yedek Talihlileri:1-) Cemalettin Sipahioğlu 2-) Yasemin Özger 3-) Tuğba Karanlıkoğlu 4-) Gökhan Şahin 5-) Emel Göçmen 6-) Fehmi Baş 7-) Fırat İşcan 8-) Seyit Mehmet Merdivenli 9-) Taras Ralko 10-) Gözde Yaşar 11-) Öznur Yerlikaya 12-) Özlem Durukan 13-) Mustafa Avcı 14-) Şerife Nur Ersoy 15-) Süreyya Akol Yılmaz 16-) Sevinç Tekin 17-) Şakir Küçüker 18-) Çiğdem Üçtuğ 19-) Nehire Gül 20-) Erol Can Kırık 21-) Rümeysa Yılmaz 22-) Özlem Savacı 23-) Ramazan Toksoy 24-) Ahmet Ünyazıcı 25-) Ayla Hekimci 26-) Sultan Binici 27-) Derya Aynacı 28-) Seren Mod 29-) Nagihan Yüce 30-) Dilek Güneş



Bu kampanya MPİ'nin 25.11.2025 tarihli ve E-24951361-255.01.02-81645 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 29.01.2026 tarihinde yapılan çekilişe 165.956 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlilerin ikramiyelerini almak için 19.02.2026 tarihine kadar; yedek talihlilerin 6.03.2026 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr mail adresine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2 Tanıtım'ın Sütlüce Mah. Bayrak Sok.No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadar başvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlü posta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Migros Ticaret A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veya bilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son teslim tarih 30.04.2026 'dır. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Bu kampanyaya 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.