Mide fıtığı sessiz ilerliyor | Reflü belirtilerine dikkat!

Mide fıtığı, çoğu zaman belirti vermeden seyredebiliyor. Doç. Dr. Orhan Uzun, "Sıklıkla reflü hastalığı şikâyetleri ile birlikte fark edilir. En sık görülen yakınmalar göğüs kemiğinin arkasında yanma hissi ve ağza acı su gelmesidir. Şikâyeti olan hastalarda kilo kontrolü, yatmadan önce yemek yememek, yatış pozisyonunun baş kısmını yükseltmek ve reflüyü tetikleyen gıdalardan uzak durmak önemlidir" diyor.

